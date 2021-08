Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati, lui: “Ci abbiamo provato e riprovato” Così l’ex tronista annuncia la fine di una storia nata, che durava da tre anni e mezzo: “Siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche”, scrive Luca. Lui e la modella ceca si erano conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip 2.

A cura di Valeria Morini

Arriva una notizia piuttosto "choc" per il mondo del gossip italiano, dal momento che parliamo di una delle coppie più belle e romantiche mai uscite dalla Casa del Grande Fratello. Trattasi di Luca Onestini e Ivana Mrazova: il loro amore sembra indissolubile eppure è finito, dopo tre anni e mezzo di relazione. Ne ha dato comunicazione il modello e personaggio televisivo, con una dedica affettuosa a colei che ormai è la sua ex.

L'annuncio di Luca Onestini (con la stessa foto dell'anniversario)

Onestini ha annunciato la rottura dalla Mrazova scegliendo una delle loro foto più dolci, peraltro la stessa utilizzata per celebrare il loro terzo anniversario insieme (vedi in basso). "È stata una storia d’amore stupenda", scrive l'ex concorrente del GF Vip, che lascia intendere come la loro sia stata una crisi che hanno cercato disperatamente di arginare, sino all'amara consapevolezza che la loro relazione è davvero finita.

Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene.

La storia di Luca Onestini e Ivana Mrazova

Galeotta fu la Casa del Grande Fratello Vip 2 (nel 2017), per la ormai ex coppia. Onestini ci entrò da fidanzato, con Soleil Sorge: quella relazione nata a Uomini e Donne, che per la verità sembrava più mediatica che autentica, finì in diretta televisiva. Mentre nella medesima edizione Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser facevano scandalo con una love story consumata live (che dura, a gonfie vele, ancora oggi), Ivana e Luca furono più timidi e discreti e non lasciarono trasparire la reciproca attrazione. Fuori dalla Casa, però, l'amicizia lasciò il posto all'amore, con fidanzamento ufficiale. Gli ultimi tempi sono stati duri, con Ivana alle prese con la morte del papà, ad aprile. A questo triste lutto si unisce la fine di un grande amore.