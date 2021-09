Drusilla Gucci conferma: “Amo Francesco Chiofalo” e svela i retroscena del loro fidanzamento Drusilla Gucci si è sbottonata circa la relazione con Francesco Chiofalo. Nel corso di un’intervista rilasciata al programma radiofonico Non succederà più, l’ereditiera della nota casa di moda ha ammesso di essere innamorata di “Lenticchio”. Inoltre, ha svelato come si sono conosciuti e qual è stata la reazione di sua madre alla notizia del suo fidanzamento.

A cura di Daniela Seclì

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sono tra i volti conosciuti che hanno sfilato sul red carpet del Festival di Venezia 2021, ufficializzando così la loro relazione. L'erede della casa di moda ed ex naufraga dell'Isola dei famosi, ha rilasciato un'intervista al programma di Radio Radio, Non succederà più. Incalzata da Giada Di Miceli, ha svelato qualche dettaglio in più sulla relazione che sta vivendo con Lenticchio di Temptation Island.

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sono fidanzati

Drusilla Gucci ha confermato che lei e Francesco Chiofalo sono fidanzati. Inizialmente è apparsa reticente a dare troppe informazioni sulla loro relazione. Ha spiegato: "Resto una persona riservata, quindi non vorrei dire grandi cose. Poi magari in futuro ne parlerò. Gli opposti si attraggono? A mio parere sì". Giada Di Miceli, però, le ha fatto una serie di domande che hanno fatto emergere alcuni dettagli in più sul loro rapporto:

"Di lui mi piace un po' tutto. Se è stato lui a corteggiarmi? Sì, possiamo dire così. È una persona molto dolce, molto, molto, tantissimo. Ci siamo conosciuti in Turchia, nel corso di un viaggio di lavoro. Dopodiché è successo quello che succede in ogni relazione. Se è stato lui a fare il primo passo? Ragazzi, siete molto curiosi. Se sono innamorata di Francesco? Certo, ovviamente. Non so ancora se mi trasferirò a Roma. Chi lo sa le vie del destino dove mi condurranno. Lo scoprirò vivendo. Chi è più geloso tra noi? Entrambi. Io lo sono caratterialmente. E lui lo è nel giusto modo".

La reazione della madre Stefania Gucci

Ovviamente la notizia della relazione tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo è arrivata anche all'orecchio della madre Stefania, che gli spettatori di Canale5 hanno imparato a conoscere nel corso della partecipazione di Drusilla al reality L'isola dei famosi. Qual è stata la reazione della donna? Gucci ha fatto sapere: "Mia madre mi appoggia sempre, in tutto quello che faccio. Abbiamo un bel rapporto io e lei". Ha precisato, però, che Chiofalo non ha ancora conosciuto di persona i suoi genitori e anche lei non è stata ancora presentata in famiglia.