A distanza di qualche settimana dal momento in cui è diventato evidente ci fosse stato un allontanamento tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, la ex tronista di Uomini e Donne rompe il silenzio e lo fa con una serie di Instagram Stories. Rosa ammette la crisi con il compagno, padre di suo figlio, pur senza entrare nel merito della questione. Ancora ignoti i motivi che hanno costretto i due ad allontanarsi.

Rosa Perrotta: “Con Pietro ci dobbiamo delle risposte”

“Sto cercando di fare un po’ di chiarezza su questa storia. Data la situazione e quello che leggo in giro, vorrei dire qualcosina a riguardo. Finora non ho parlato. Spero che i giornalisti e i programmi tv che mi hanno invitato a parlare di questa storia capiscano che non me la sento”, dice Rosa confermando la crisi con Pietro, “Ci sono persone, un bambino e una famiglia che devo tutelare prima di ogni cosa. Non sapevo e non so tutt’ora cosa dire nello specifico. Quello che succede è palese: il mio compagno e io stiamo attraversando un momento molto delicato e particolare. Non posso dire sì, no o forse. Vorrei rispondere a tutti, soprattutto a me stessa, se fosse più semplice. Ci dobbiamo del tempo e della comprensione, ci dobbiamo delle risposte prima di darle agli altri”. Alla base della freddezza attuale, forse, solo il desiderio di tornare a capirsi:

Non c’è nulla da nascondere, dobbiamo solo capire. Ho lavorato tanto per costruire quello che ho oggi ma la cosa più preziosa resta la mia famiglia. Cerchierò di tutelarla e salvaguardarla più che posso. Lotterò finché ci sarà motivo di lottare per questa cosa. Spero di non risultare sgarbata nel chiedere un po’ di comprensione. Spero che tutto vada per il verso giusto e si sistemi.

Il silenzio di Pietro Tartaglione

A differenza della compagna, Pietro Tartaglione ha preferito rimanere in silenzio. L’avvocato campano ha scelto di non condividere i motivi della crisi, probabilmente in attesa di capire lui stesso che cosa accadrà alla relazione con Rosa. Pietro e Rosa stanno insieme da circa tre anni. Poco più di un anno fa è nato il piccolo Domenico, primo figlio per entrambi.