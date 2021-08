È finita tra Alessandro Autera e Carlotta di Temptation Island: “Lui mi ha bloccata” È finita la frequentazione tra Alessandro Autera e Carlotta Adacher, la tentatrice che nel villaggio di Temptation Island lo aveva fatto invaghire. Eppure tr aloro le cose non avrebbero funzionato. Carlotta si è detta molto delusa dai suoi comportamenti, lui ha risposto seccato con la sua versione dei fatti: “Mi ha mancato di rispetto, non ci vediamo più”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessandro Autera e Carlotta Adacher non si frequentano più. Nonostante dopo Temptation Island sembravano promettere una grande storia d'amore, l'ex fidanzato di Jessica Mascheroni non sembra aver trovato il feeling che sperava nemmeno con l'ex tentatrice della quale si era invaghito nel villaggio. A poche settimane dalla fine del programma, i due annunciano la rottura: mentre lui si gode la spensieratezza della Sardegna con Tommaso Eletti e Alessio Tanoni, Carlotta si sfoga con Instagram spendendo pessime parole per Autera: "Mi ha persino bloccata sui social".

Carlotta Adacher: "Io e Alessandro non ci frequentiamo più"

È Carlotta a lasciar intendere ai suoi follower che con Alessandro Autera le cose siano andate male. Prima con un post sibillino pubblicato sul suo profilo Instagram: “Il mio concetto di fiducia è partire sempre dal presupposto che le persone sono delle mer*e, poi si vedrà. Si è visto”, commenta ironica. Poi con una batteria di risposte alle domande dei suoi follower che ne hanno voluto sapere di più. I motivi della rottura non sino stati chiariti esplicitamente, ma sembra che Carlotta sia parecchio inviperita con l’ex concorrente di Temptation Island: “Non mi piace fermarmi alle apparenze e provo sempre ad andare oltre, ma ogni tanto si sbaglia”, scrive in risposta ad un utente. Poi conferma: “Con Alessandro non siamo mai stati insieme ma comunque sì, non ci vediamo più”. E ancora, a chi le chiede se Autera sia la persona giusta per lei: “Ovviamente no”.

La versione di Alessandro Autera

A confermare la rottura, con un fare piuttosto infastidito è Alessandro che dalla Sardegna si mostra nel pieno del relax in compagnia di ragazze e dei suoi ex colleghi di Temptation. Proprio su una ragazza in particolare di nome Martina, comparsa nelle sue Stories della sera precedente, i suoi follower gli avrebbero chiesto spiegazioni. Lui risponde seccato che con la ragazza in questione non c'è stato nulla, se non una serata tra amici e su Carlotta spiega: