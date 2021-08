Temptation Island, Alessandro Autera in amore con Carlotta Adacher: la prova social L’ex protagonista di Temptation Island 2021 mano nella mano con la tentatrice, con tanto di cuoricini: le Instagram Stories provano che la frequentazione continua. Lui ha già chiarito che la relazione con la ex Jessica Mascheroni è definitivamente chiusa e che con lei è rimasta solo l’amicizia.

Sembra proprio che, dopo Temptation Island 2021, Alessandro Autera stia continuando la frequentazione con Carlotta Adacher, la tentatrice conosciuta nel programma. Lo confermano alcune Instagram Stories pubblicate da lei e condivise da lui, che mostrano Alessandro e Carlotta mano nella mano a cena in un ristorante di Ostia e poi in auto. Lei aggiunge pure un'emoticon a forma di cuore, a ribadire come tra i due sia nato un sentimento.

Alessandro e Carlotta: le Instagram Storie che confermano la relazione

Sembra dunque che non ci siano più dubbi: è Carlotta la persona cui Autera ha fatto riferimento quando ha recentemente chiarito che la relazione con Jessica Mascheroni è finita e che con quest'ultima c'è solo amicizia: "Siamo amici, non c’è più nulla, non c’è più niente. Io vedo una persona e anche lei. Ci vogliamo solo bene e io non porto rancore a nessuno". Resta il mistero su chi sia l'uomo al fianco di Jessica (non si tratterebbe del tentatore Davide Basolo). Carlotta e Alessandro, invece non si nascondono e la ex tentatrice nei giorni scorsi ha pure attaccato la Mascheroni definendola "viziata e prevedibile". Dopo la rottura consumata a Temptation Island, sia Jessica che Alessandro sono entrambi intervenuti al matrimonio tra Claudia Venturini e Stefano Socionovo, altra coppia dell'edizione.

Chi è Carlotta Adacher

Chi è la giovane che ha fatto perdere la testa al protagonista di Temptation Island 2021? Carlotta Adacher proviene da Roma e, stando alla sua scheda di presentazione, è specializzata in campo estetico elettromedicale e assistente al medico. In realtà, lavora anche in televisione: è co-conduttrice del talk show a tema calcistico Il tribunale delle Romane in onda sul canale locale Rete Oro. Italo-tedesca, è nata nel 1987. La popolarità raggiunta con Temptation Island l'ha portata ad avere 117mila follower sul suo profilo Instagram carlotta.adacher, dove posa spesso come modella. Sul corpo ha diversi tatuaggi, tra cui un motivo a forma di croce, una farfalla e un fiore.