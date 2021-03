Veronica Papa, compagna di Fabio Fulco, è in attesa di un figlio. La giovane donna è al settimo mese di gravidanza ed è l’attore 50enne, ex fidanzato di Cristina Chiabotto, ad annunciare che diventerà padre. “Ho sempre sognato di diventare padre, ma poi come erano andate le cose nella mia vita, mi ero rassegnato all’idea di restare solo. Poi è arrivata Veronica ed è cambiato il mondo”, ha raccontato al settimanale Chi che pubblica le prime foto della 25enne Veronica con il pancione.

Anche Cristina Chiabotto, ex di Fabio Fulco, è incinta

È un periodo d’oro, quello in corso, per Fabio Fulco. L’attore sta realizzando il sogno di diventare padre, accantonato a lungo all’epoca in cui era legato all’ex Miss Italia. Anche Cristina, come l’ex fidanzato Fabio, sta per diventare madre. Aspetta un figlio dal marito Marco Roscio, sposato nel settembre del 2019. La lunga relazione tra i due si è conclusa male ma da qualche tempo Veronica ha riportato il sole nella vita del fidanzato.

in foto: Fabio Fulco e Veronica Papa

Fabio Fulco e Veronica Papa aspettano una bambina

Come la Chiabotto, anche Fabio Fulco e Veronica Papa sono in attesa di una femminuccia. “È una bambina”, ha raccontato l’attore al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Una notizia, quella della gravidanza, che gli ha riempito il cuore di gioia: “Dopo aver saputo che sarei diventato padre ho pianto per tre giorni, avrei voluto urlare al mondo la mia gioia, ma ho giurato che avrei tenuto il segreto. Ora che Veronica è entrata nel settimo mese di gravidanza posso dirlo! Sono nato per fare il papà, ero pronto da anni a compiere questo passo, ma sono stato poco egoista, mi sono annullato”. Con Veronica le cose sono cambiate: “Non sapevo da dove cominciare, non credevo più a niente, tantomeno alle donne”. Finché lei, travolgendo le sue difese, in una lettera gli ha scritto: “Finché avrò vita, sarò tua”.