Dopo il cane di Tiziano Ferro, un'altra notizia sconvolge i cuori degli appassionati del mondo animale dei vip. Si tratta di una notizia che Gabriel Garko ha dato su Instagram ha commosso i cuori dei suoi affezionati follower. È morto il suo cavallo Othello. L'attore de "L'onore e il rispetto" e "Il peccato e la vergogna" ha pubblicato su Instagram una foto in cui bacia il suo Othello e poi un messaggio nel quale sintetizza l'affetto per lui: "Questa notte è andato via un pezzo del mio cuore…….. fai buon viaggio Othello, e grazie".

Gabriel Garko amante degli animali

Chi segue Gabriel Garko sa benissimo il suo amore e il suo impegno per il mondo degli animali. In una intervista a "La Nazione", l'attore rivelò di avere tre cani, due gatti, un acquario con numerosi pesci e, appunto, due cavalli, uno di questi era Othello. I cani sono Afrodite, una femmina di razza alana, un coker e un pastore lupo di nome Adragon. Gli animali hanno da sempre un posto speciale nel cuore dell'attore.

L'affetto dei fan

"I cavalli sono anime pure e libere, come te caro Gabriel", "Forza, sarà sempre con te", "Vivrà per sempre nel tuo cuore, perché il legame creato tra il cavallo e il suo cavaliere non lo romperà niente e nessuno". Questo il tenore di alcuni messaggi che Gabriel Garko ha ricevuto sul suo canale Instagram.

I gossip recenti su Gabriel Garko

Inattivo dal 2017, questo è l'anno in cui risulta qualcosa di pubblicato in tv o al cinema, Gabriel Garko ha di recente appreso sui social che una persona si sarebbe spacciata per lui, minacciando e insultando altri utenti. Dopo aver parlato pubblicamente dell'accaduto e aver segnalato il profilo usato dall'utente, ha manifestato la ferma intenzione di sporgere denuncia. Sul piano sentimentale, lui ha spento quella curiosità morbosa che si è alimentata su una presunta relazione con l'attore Gabriele Rossi, parlando a cuore aperto in una intervista a "Chi": "Gabriele Rossi è un amico a cui tengo molto".