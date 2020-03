Il momento tanto atteso è finalmente arrivato, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati genitori. La coppia, tra le più solide nate nel corso del dating show di Maria De Filippi, ha condiviso con i fan tutti i momenti più significativi della gravidanza, aspettando con trepidazione il momento in cui la piccola Arya sarebbe venuta al mondo.

Le ore prima del parto

Come svela il calciatore del Miami , le avvisaglie pre parto si sono verificate a tarda notte, e i due si sono immediatamente recati nella struttura sanitaria scelta per affrontare questo momento tanto atteso ed importante. Nelle ore che hanno preceduto la nascita della bambina, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha tranquillizzato i fan allarmati da una foto pubblicata dall'ex Miss Italia, nella quale era evidente che si trovasse in ospedale, in attesa di dare alla luce la sua bimba. Seppur giovanissimi Federico e Clarissa, sin dai primi tempi della loro storia d'amore, non hanno mai negato la volontà di mettere su una famiglia, quindi queste ore sono state sicuramente dense di emozioni.

Le prime parole dopo il parto

Ovviamente una gioia così grande non poteva non essere accompagnata da parole piene d'amore e felicità, l'ex tronista scrive infatti accanto alla foto che ritrae la sua mano che tiene quella della bimba appena nata, adagiate sulla mano di Gregucci: "Benvenuta al mondo amore nostro. Che la vita possa realizzare ogni tuo desiderio Arya". La segue a ruota anche il neo papà che scrive: "Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre".

Dalle nozze al baby shower

La coppia ha deciso di convolare a nozze a maggio del 2019, e qualche mese dopo hanno annunciato di essere in dolce attesa. A gennaio, infatti, dopo aver scoperto che si trattava di una bambina hanno organizzato il classico baby shower, in stile tipicamente americano, dedicato interamente alla piccola Arya, nome che hanno scelto per la loro primogenita. Federico Gregucci e Clarissa Marchese vivono a Miami ormai da diverso tempo, sebbene per le loro nozze abbiano scelto l'Italia celebrando un romantica cerimonia alla quale hanno invitato diversi volti del programma nel quale si sono conosciuti.