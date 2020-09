È arrivato il grande giorno per Elettra Lamborghini che convolerà a nozze con il fidanzato, il produttore olandese Afrojack, il cui vero nome è Nick van de Wall. Da settimane la cantante sta postando storie di avvicinamento al grande giorno e sta condividendo con i suoi fan ogni minimo aspetto delle nozze. Una delle preoccupazioni, ovviamente, era quella riguardo alle condizioni meteo del giorno prescelto e per adesso la cantante si ritiene soddisfatta. Con mezza Italia alle prese con il maltempo e talvolta anche piogge forti, Elettra Lamborghini ha postato qualche storia da Tremezzo, il posto sul lago di Como prescelto per il grande evento, in cui si vede il cielo pulito con poche nuvole.

Un matrimonio col bel tempo

La cantante, infatti, ha prima postato le previsioni del tempo della settimana scorsa che davano tempo brutto per tutti e sette i giorni, poi una prima storia in cui riprendeva il panorama che vede dalla sua finestra, il cielo azzurro e il sole a fare capolino sul lago, fino alla terza storia in cui si vede una foto del lago con la scritta "We are blessed", in pratica "Siamo benedetti, fortunati". C'è molta attesa per scoprire come è stata organizzata questa giornata. nelle scorse ore la cantante ha postato storie che hanno raccontato la sua ultima serata, passata a cena con le sorelle, le gemelle Lucrezia e Lavinia e con Iconize, ovvero Marco Ferrero.

Abito, bouquet, ospiti, attesa per i dettagli del matrimonio

È tutto pronto per il matrimonio organizzato da Enzo Miccio che vedrà la cantante di "Musica (e il resto scompare" salire sull'altare per sposare uno dei producer più noti al mondo. L'addio al nubilato a Capri, l'attesa per capire i dettagli, come l'abito da sposa, il bouquet, il taglio dei capelli, ma anche la voglia di vedere la foto della festa e gli ospiti (tra cui non ci sarà la sorella Ginevra). In una delle storie, la cantante ha chiesto scusa ai fan se non risponderà, ma vuole godersi questa giornata speciale in cui avrà al suo fianco i suoi familiari e gli amici d'infanzia.