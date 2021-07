Elisabetta Canalis, la foto in topless sul tetto è una sfida vinta: “Ci provavo dall’estate scorsa” Da qualche settimana, Elisabetta Canalis è tornata a godersi la sua terra. La showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia sta trascorrendo le vacanze estive con la famiglia e gli amici in Sardegna. I giorni di relax si sono rivelati anche un’occasione per portare a termine una sfida: una foto – in topless – sul tetto.

A cura di Daniela Seclì

Elisabetta Canalis si sta godendo il caldo sole della sua Sardegna. Da qualche settimana, la showgirl è tornata in Italia. Dopo un breve soggiorno a Milano, a fine giugno è partita per la sua terra natale. Così, in questi giorni sta condividendo con i suoi fan, una serie di scatti che la ritraggono immersa in un panorama incantevole.

Elisabetta Canalis in topless nella foto su Instagram

Nelle ultime ore, Elisabetta Canalis ha pubblicato una foto che è stata accolta da un boom di like e commenti. Nella foto diffusa sul suo profilo Instagram, la showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia, posa in topless su un tetto di mattoni rossi. Sullo sfondo uno scorcio della natura selvaggia e incontaminata della Sardegna. Uno scatto che molti hanno accostato a quello in topless di Alessia Marcuzzi, scattato in Sicilia. La foto di Canalis ha ricevuto 187 mila like e oltre 3 mila commenti. Tra gli utenti che hanno voluto dire la loro, spicca il commento dell'attrice Maria Pia Calzone che ha elencato alla showgirl tutte le domande tecniche che riteneva inutili da fare: "Come ci sei salita? Come non ti sei sbucciata da nuda? Come non ti sei scottata i piedi sulle tegole? Dove ca**o stava il fotografo? Tutte domande inutili. L’importante è solo che sei una bomba". Elisabetta Canalis, però, le ha risposto facendole sapere che per lei quello scatto è una sfida vinta: "Mi è successo tutto questo ma ci provavo dall'estate scorsa".

Le vacanze in Sardegna di Elisabetta Canalis

Secondo le indiscrezioni, Elisabetta Canalis sarebbe tornata in Italia anche per condurre un programma tutto suo. Al momento, però, si gode il relax estivo. La showgirl non vedeva l'ora di trascorrere le vacanze in Sardegna. Su Instagram ha descritto il ritorno a casa come un sogno realizzato: "Quando sogni quell’immagine e quel momento tutto l’anno e poi… eccoci qui!". Questo è per lei il momento di godersi i suoi affetti: la famiglia e gli amici di una vita.