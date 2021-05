Elisabetta Gregoraci è di nuovo al centro dell'attenzione mediatica, ma stavolta non si tratta di un flirt, bensì di una questione ben più delicata che la vedrebbe alle prese con questioni legali. Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, l'ex gieffina sarebbe invischiata in alcuni problemi con la sua vecchia agenzia, LaPresse, che potrebbero anche portarla in tribunale. Al momento, però, non è arrivata alcuna conferma o smentita da parte della diretta interessata.

Perché Elisabetta Gregoraci potrebbe finire in tribunale

Secondo quanto riportato dalla testata diretta da Roberto D'Agostino, l'agenzia LaPresse alla quale Elisabetta Gregoraci è stata associata per ben tre anni, durante il periodo di collaborazione non avrebbe pagato alcuna fattura al gruppo. Dopo aver avanzato un'offerta per saldare il debito, reputata ridicola dall'agenzia, i suoi ex agenti avrebbero deciso di trascinare in tribunale la loro vecchia assistita. Pare, quindi, che la cosa non si sia potuta risolvere in maniera bonaria, senza ricorrere a vie legali, ma al momento si tratterebbe solamente di un'indiscrezione.

I debiti con il suo ex agente

Non sarebbe la prima storia di debiti inevasi, quella riportata da Dagospia. In quanto, già durante la permanenza nella casa più spiata d'Italia ,l'ex agente della showgirl Francesco Chiesa Soprani, in un'intervista aveva dichiarato: "Mi deve 20mila euro", parlando anche dei rapporti che la soubrette avrebbe intrattenuto con altri personaggi prima della sua storia d'amore con Briatore.

Al centro delle cronache rosa

Solamente qualche settimana fa, la showgirl era tornata a far parlare di sé in seguito ad alcuni scatti che il pilota Stefano Coletti aveva pubblicato sul suo account Instagram. Con quelle foto il 32enne sembrava voler confermare le voci su un presunto flirt tra i due che si rincorrevano già durante la partecipazione di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Ben presto, prima che il gossip prendesse il sopravvento, è arrivata la smentita da parte della ex gieffina che ha ribadito di essere single e di non avere alcuna relazione, nonostante le foto in questione potessero far pensare tutt'altro. Un passo indietro rispetto a quanto dichiarato in precedenza è stato fatto anche da Coletti che, infatti, ha voluto chiarire la natura del rapporto con la ex di Briatore.