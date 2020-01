Harry e Meghan hanno annunciato di volersi rendere indipendenti dalla Famiglia Reale. La coppia ha comunicato la decisione tramite un breve post pubblicato su Instagram. La trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora', in onda su Rai Radio1, ha pensato bene di chiedere un'opinione a uno che di reali se ne intende, Emanuele Filiberto di Savoia.

L'opinione di Emanuele Filiberto

Intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Emanuele Filiberto ha dichiarato che Harry e Meghan riusciranno a guadagnare molto di più costruendo un percorso indipendente dalla Famiglia Reale: “Harry e Meghan? Sono delle macchine da soldi, economicamente hanno molto più da guadagnare essendo fuori dalla Famiglia Reale che dentro. Non dimentichiamo che così sono liberi di fare qualsiasi progetto, so che hanno già registrato un marchio, hanno già due o tre cose. E possono fare anche molto con le fondazioni, fare del bene agli altri”.

Meghan Markle tornerà a fare l'attrice?

Emanuele Filiberto appoggia la loro scelta, anche perché Harry e Meghan non avrebbero comunque avuto la possibilità di salire al trono: “Trovo bello fare un passo indietro per andare avanti con la loro vita. E poi non essendo in linea per regnare in Inghilterra si sono detti che forse c'era più da fare al di fuori della Famiglia Reale”. Il quarantasettenne ha spiegato di aver avuto modo di conoscere il Duca e la Duchessa di Sussex perché li avrebbe incontrati diverse volte. Li reputa delle persone "gentili e perbene":