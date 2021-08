Emily Vancamp e Josh Bowman sono diventati genitori, prima figlia per le star di Revenge Emily Vancamp e Josh Bowman sono diventati genitori. Le due star di “Revenge”, una delle serie statunitensi più amate e seguite, hanno accolto la piccola Iris, come scrive l’attrice canadese con un tenero post su Instagram. Non c’era stato in precedenza alcun annuncio della gravidanza, confermando la ritrosia a mostrarsi e condividere la loro vita privata.

A cura di Ilaria Costabile

Emily Vancamp e Josh Bowman sono diventati genitori. L'annuncio è arrivato su Instagram con un tenero post pubblicato dall'attrice che accoglie la piccola di casa, per la quale con il marito hanno scelto il nome di Iris. La star di Revenge e di The Resident non aveva fatto sfoggio della sua gravidanza nei mesi addietro e, infatti, non aveva pubblicato nemmeno uno scatto che annunciasse il suo essere in dolce attesa.

L'annuncio della nascita

"Benvenuta al mondo alla nostra dolce e piccola Iris. I nostri cuori sono pieni" scrive l'attrice canadese pubblicando alcuni scatti in bianco e nero, in cui si vede la mano della piccola Iris, e qualche foto scattata durante la gravidanza con il pancione in bella vista. La coppia è sempre stata piuttosto riservata, considerando che Bowman non ha nemmeno un profilo social, mentre è Emily Vancamp che, sporadicamente, utilizza Instagram per pubblicare qualche attimo della sua vita privata, inframmezzato dai nuovi progetti che la vedono protagonista tra cinema e tv.

Le nozze segrete nel 2018

I due attori si sono conosciuti e innamorati sul set di Revenge, di cui Emily Vancamp era la protagonista. Anche in quell'occasione le nozze non avevano destato particolare scalpore, dal momento che furono celebrate in segreto. Un matrimonio intimo e non sfarzoso alle Bahamas, di cui sono comparse successivamente alcune foto, in cui si vede la coppia raggiante, attraversare la navata. I due, sorridenti e innamoratissimi, avevano coronato il loro sogno d'amore dopo ben sei anni di fidanzamento, nato proprio sul set della nota serie tv statunitense che li ha visti interpretare i ruoli di Amanda Clarke e Daniel Grasyon. A distanza di tre anni dalle nozze, quindi, arriva la loro primogenita di cui, probabilmente, pubblicheranno qualche sporadico scatto tenendola lontana dai riflettori come hanno fatto per il loro amore.