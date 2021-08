Enzo Capo sposa Lucrezia Massimo dopo Uomini e Donne: “Lo facciamo minimo una volta al giorno” A settembre 2020 diceva addio per sempre a Uomini e Donne, con un’improvvisa “fuga” notturna per raggiungere la ex fidanzata Lucrezia Massimo. Ora i due sono vicini alle nozze. Archiviata l’esperienza televisiva e gli insulti reciproci con Pamela Barretta, Enzo Capo impalmerà la compagna il 16 ottobre.

A cura di Valeria Morini

Fiori d'arancio per un ex cavaliere di Uomini e Donne. Parliamo di Enzo Capo, che solo lo scorso settembre diceva addio al programma di Maria De Filippi, di cui è stato a lungo tra i protagonisti. I fan del dating show ricordano certo la turbolenta frequentazione con Pamela Barretta, conclusasi con una serie di pesantissime accuse reciproche. Capo ha trovato un amore decisamente più stabile fuori dagli studi televisivi con Lucrezia Massimo: proprio per lei lasciò UeD e ora annuncia la data delle nozze. Si sposeranno il 16 ottobre, a poco più di un anno dalla sua uscita dalla trasmissione.

La fuga di notte da Uomini e Donne per correre da Lucrezia

Dopo le litigate furenti con Pamela Barretta, Enzo Capo aveva deciso di lasciare improvvisamente Uomini e Donne, per tornare da Lucrezia Massimo con cui era già stato fidanzato (infatti, su Instagram si legge come i due abbiano festeggiato il primo anno insieme il 28 giugno). La Barretta aveva insinuato persino che lui e Lucrezia non si fossero mai lasciati. Ad ogni modo, Maria De Filippi annunciò così l'addio al programma, con la scelta di Enzo di lasciare l'albergo in cui era ospitato dalla produzione per andare in Germania: "Pare abbia sentito l’urgente bisogno di volare dalla sua ex fidanzata a Stoccarda. È scappato di notte per andare dalla fidanzata".

L'amore di Lucrezia Massimo ed Enzo Capo

Pare che tra i due vada a gonfie vele, dal momento che nell'arco di pochi mesi i due hanno deciso di sposarsi. Capo ha annunciato la data delle nozze rispondendo alle domande dei suoi follower. Uno di loro si è sbilanciato con una domanda maliziosa, chiedendo la frequenza dei loro rapporti intimi: "Minimo una volta al giorno, per questo andiamo d'accordo", ha ribattuto Enzo senza scomporsi. Lei su Instagram si definisce imprenditrice e blogger e ha due figlie, Sofia e Mia, con cui Enzo ha sviluppato un forte legame.