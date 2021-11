“Enzo Iacchetti sul lastrico per le scommesse? Sono sciocchezze”: Maddalena Corvaglia lo difende La storica ex compagna del conduttore di Striscia la Notizia smentisce le voci che lo vedono vicino al lastrico a causa della ludopatia: “Perché non vi trovate un lavoro vero? Perché bisogna calunniare e infangare una persona che ha 50 anni di carriera alle spalle? Ma dove le andate a prendere le notizie?”.

Circolano da giorni e con insistenza le voci sulla presunta ludopatia del conduttore di Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti. Una situazione che però viene completamente smentita da Maddalena Corvaglia, storica ex compagna dell'Enzino nazionale, ancora in buonissimi rapporti con lui: "Leggo un articolo: ‘I problemi finanziari di Enzo Iacchetti e il suo vizio. Il circolo vizioso delle scommesse e del gioco d’azzardo’. Tra tutte le minchiate che ho sentito, e ne ho sentite tante, questa devo dire che è tra le prime".

Lo sfogo di Maddalena Corvaglia

Nell'articolo si faceva riferimento alla situazione finanziaria di Enzo Iacchetti, non più florida al causa del vizio del gioco. Maddalena Corvaglia si è sfogata duramente e ha denunciato, senza troppo tergiversare, la bufala clamorosa: "Trovatevi un lavoro vero, invece di diffamare le persone".

Mi arriva un alert e leggo questo articolo qua: ‘I problemi finanziari di Enzo Iacchetti e il suo vizio. Il circolo vizioso delle scommesse e del gioco d’azzardo’. Tra tutte le minchiate che ho sentito, e ne ho sentite tante, questa devo dire che è tra le prime. Allora, perché non vi trovate un lavoro vero? Perché bisogna calunniare e infangare una persona che ha 50 anni di carriera alle spalle? Ma dove le andate a prendere le notizie? Se non siete in grado di raccontare la verità alle persone che vi leggono, cambiate lavoro. Sono notizie diffamatorie e gratuitamente lesive della dignità di un uomo perbene e un professionista serio e impeccabile. Il rispetto della verità coincide con il rispetto che avete il dovere di portare ai vostri lettori oltre che alle persone di cui scrivete.

Enzo Iacchetti non ha replicato

Enzo Iacchetti non ha replicato ufficialmente a questa bufala. Nei primi giorni di dicembre, intanto, sarà proprio lui a riprendere il timone di Striscia la Notizia insieme al suo storico partner, Ezio Greggio e chissà che non sarà quella un'occasione idealissima per poter replicare alle voci sulla sua persona. Intanto, da segnalare l'intervento di Maddalena Corvaglia che, nonostante tra i due non c'è più l'amore, resta una delle donne più vicine da sempre al conduttore e attore.