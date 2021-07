Eros Ramazzotti e Marta Delogu, lo sfogo della 22enne: “È solo una bella amicizia” Marta Delogu respinge ogni ipotesi di flirt con Eros Ramazzotti. La 22enne originaria di Sassari ha deciso di intervenire su Instagram smentendo le voci di un presunto legame con il cantante dopo gli scatti che li hanno pizzicati insieme a Mykonos. Abbracci e con confidenze sì, ma niente di più di una bella amicizia, spiega l’aspirante attrice su Instagram: “Mi stupisce la cattiveria delle persone”.

A cura di Giulia Turco

Marta Delogu è la 22enne di origini sarde che negli ultimi giorni ha attirato il gossip per il presunto flirt con Eros Ramazzotti. Ad accendere i riflettori sulla ragazza e sul legame con il cantante ci hanno pensato i fotografi di Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini che li ha pizzicati insieme a Mykonos, insieme ai figli di Eros e la loro tata. Nessun elemento palese che possa dimostrare un flirt tra i due, ma certo molta complicità e confidenza negli abbracci immortalati negli scatti che hanno fatto parecchio discutere.

Marta Delogu smentisce il presunto flirt con Eros Ramazzotti

A far tacere le voci sul suo conto, ci ha pensato la diretta interessata che fino ad ora aveva preferito non intervenire. Dopo il servizio di Chi Marta Delogu ha voluto smentire categoricamente il gossip sul presunto flirt con Eros Ramazzotti. Lo ha fatto tramite una Instagram Story, nella quale cita velatamente la notizia del suo legame con l'artista smentendo ogni tipo di relazione al di fuori di un'amicizia:

Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni: FAKE NEWS. Mi meraviglio di tutte le persone che credono a questo tipo di gossip, mi dispiace per le vostre chiacchiere ma si tratta solo di una vera amicizia. Oltretutto non mi capacito della cattiveria di certe persone riguardo la notizia, mi colpisce in particolare modo che la maggior parte dei commenti sia da parte di donne.

Chi è Marta Delogu

Marta Delogu è un'aspirante attrice originaria di Sassari nata nel 1999. Oggi ha 22 anni e si è trasferita da qualche tempo a Roma per inseguire il suo sogno di iniziare una carriera nel mondo del cinema. Studia infatti presso il Centro Nazionale di Cinematografia e su Instagram vanta già un seguito non indifferente. Finora Marta non ha fatto nessun riferimento al rapporto che la lega ad Eros Ramazzotti né ha raccontato come si siano conosciuti.