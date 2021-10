Eros Ramazzotti e Wanda Nara, il cantante: “Siamo grandi amici, le ho scritto per stima e rispetto” Dopo le voci rilanciate dal Clarin e dalla trasmissione di gossip Los Angeles de la manana, Eros Ramazzotti chiarisce l’eventuale presenza di messaggi nello smartphone di Wanda Nara: “Siamo amici da dieci anni, tra noi c’è stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita”.

La coppia Rama-Nara si è spenta sul nascere. Dopo le voci rilanciate dal Clarin e dalla trasmissione di gossip Los Angeles de la manana, Eros Ramazzotti chiarisce l'eventuale presenza di messaggi nello smartphone di Wanda Nara. Lo fa parlando con la redazione di Oggi.it: "Con la signora Wanda Nara ho un rapporto di conoscenza che dura da circa un decennio. Per un periodo abbiamo anche frequentato la stessa palestra a Milano in zona San Siro". Wanda Nara, invece, non ha replicato al gossip.

La smentita di Eros Ramazzotti

Il cantante di "Dedicato" e "Se bastasse una canzone" ha spazzato via ogni indiscrezione precisando perché il suo nome è finito nel tritacarne del gossip. In una breve dichiarazione rilasciata ad Alberto Dandolo, Eros Ramazzotti ha dichiarato:

Ancora una volta mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata. Con la signora Wanda Nara ho un rapporto di conoscenza che dura da circa un decennio. Per un periodo abbiamo anche frequentato la stessa palestra a Milano in zona San Siro. Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita. Le insinuazioni che stanno circolando in Rete e su alcune testate giornalistiche rispetto al mio rapporto con la signora Nara sono totalmente infondate oltre che indelicate e inopportune.

Il gossip partito dall'Argentina

Tutto è partito da una popolare trasmissione di gossip: Los Angeles de la manana, in onda su El Trece, dal lunedì al venerdì alle 11. Secondo questo rotocalco di gossip, Eros Ramazzotti avrebbe provato a scrivere subito una serie di messaggi a Wanda Nara, con "intenti di conquista". Nello studio del programma accade questo: Yanina Latorre, amica di Wanda Nara, rivela: "Tutti le scrivono, ma in particolare c'è un corteggiatore che la sta pressando, stiamo parlando di tutt'altro campionato…". E a quel punto che spunta il grande nome: Eros Ramazzotti. Stando al racconto fatto in trasmissione, Eros Ramazzotti le avrebbe chiesto che se avesse avuto bisogno di un amico su cui contare o di bere un caffè, lui ci sarebbe stato. "È uno scapolo di valore", avevano commentato ancora in studio.