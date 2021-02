Il pubblico più affezionato alla storia del Grande Fratello non avrà certo dimenticato Caterina Siviero, l'igienista dentale di Mestre che partecipò all'edizione numero 12, nel 2011-12. Oggi ha 35 anni ed è felicemente legata al calciatore Marco Contini: di recente ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. Ai tempi del GF fece parlare per le storie con altri due concorrenti del reality, Armando Avellino e Fabrizio Conti. Poco dopo ebbe una storia con Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e Donne.

L'annuncio di Caterina Siviero

La coppia formata da Caterina e Marco è legata dal 2017 e ha già una bambina di nome Camilla, nata nel 2018. "Mi esplode il cuore di gioia, mentre scrivo queste parole mi scende una lacrima", scriveva la Siviero qualche giorno fa, "Questo per dirvi che le cose inaspettate sono le più belle, un altro cuoricino che batte dentro la sua mamma, la Pippi diventerà sorella maggiore, l'amore si moltiplica e ad agosto arriverà BABY2! La mamma, papà e Camilla ti aspettano, per farti respirare AMORE. Quello della tua famiglia". Poi, ha svelato se il bebè sarà un maschietto o una femminuccia, annunciandone anche il nome.

Come si chiamerà il figlio di Caterina Siviero

"Il nostro mondo si tinge di azzurro" ha scritto Caterina, ancora su Instagram, spiegando quindi che in estate metterà al mondo un maschio. La ex gieffina ha rivelato anche il nome scelto per il fratellino della piccola Camilla: si chiamerà Carlos Andrea. In un altro post, la Siviero ha ammesso l'ansia provata dopo aver scoperto di essere rimasta incinta, e che ha poi lasciato il posto alla gioia.