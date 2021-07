Ex concorrente del Grande Fratello sposa un calciatore: la proposta di matrimonio è speciale Aveva partecipato al GF nella nona edizione del 2009: ora Vanessa Ravizza è lontana dalla televisione e sta per sposare Manuel Sarao, calciatore del Catania, cui è legata dal 2013. Alla proposta di matrimonio erano presenti anche loro due bambine: sono infatti genitori delle piccolo Jolie e Chloé.

A cura di Valeria Morini

Arrivano i fiori d'arancio per una concorrente del Grande Fratello. Lei è Vanessa Ravizza, che partecipò all'edizione numero 9 del reality di Canale 5. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e ora l'ex gieffina oggi 36enne è in procinto di sposare il compagno Manuel Sarao, calciatore del Catania. La coppia ha già due bellissime bambine, Jolie (del 2014) e Chloe (nata nel 2018).

La proposta di matrimonio

La modalità con cui Sarao ha chiesto a Vanessa di diventare sua moglie è stata molto particolare, con un anello di diamanti che la Ravizza ha trovato in un bellissimo mazzo di fiori, durante una festa all'aperto con le figlie. Al posto della solita proposta in ginocchio, la domanda è arrivata scritta su una torta: "Vuoi sposare papà?". Con loro c'erano infatti anche le due bambine. "Non dimenticherò mai questo giorno per noi speciale… ti amo da morire", ha scritto Vanessa.

Vanessa Ravizza dopo il Grande Fratello

Vanessa Ravizza ha partecipato al Grande Fratello nel 2009: allora era una barista 24enne originaria di Casorate Primo (Pavia), che si distinse nella Casa del GF facendo perdere la testa a alcuni compagni di gioco (tra cui Marco Mazzanti). Si legò quindi al gieffino Alberto Scrivano, con cui è rimasta insieme fino al dicembre 2010. Dopo l'esperienza televisiva al Grande Fratello (l'edizione fu vinta da Ferdi Berisa) si è allontanata dal mondo dello spettacolo e ha lavorato in un'agenzia di eventi. Ora segue il compagno e futuro marito nei suoi spostamenti per l'Italia.

Chi è Manuel Sarao

La storia d'amore tra la Ravizza e Manuel Sarao è nata nel 2013. Più giovane di lei di cinque anni (è classe 1989), Manuel Sarao è nato a Milano e ha giocato in diverse squadre tra cui Lecco, Savona, Carpi e Reggina, che nel settembre 2020 l'ha ceduto al Catania. Con lui Vanessa ha costruito un splendida famiglia. “Sulle gravidanze sono molto fortunata. Per tutti e due i parti ho fatto il cesareo. ", raccontò qualche anno fa al settimanale Nuovo, "Il primo perché ero arrivata al termine, ma non usciva. E così ho deciso di ripeterlo pure per Chloe. Avere figli era il mio sogno. Ora ne ho due, sono completa”. A coronare questo idillio, mancava solo il matrimonio.