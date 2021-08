Ex del Grande Fratello è diventata mamma per la seconda volta: “Mi scoppia il cuore” Ex gieffina dell’edizione numero 11, Caterina Siviero è diventata mamma bis. Lei e Marco Contini salutano l’arrivo di Carlos Andrea, nato con un parto tranquillo: “4 chili di puro amore”. L’igienista dentale veneta e il calciatore sono già genitori di una bambina di nome Camilla, nata nel 2018.

A cura di Valeria Morini

Caterina Siviero è diventata mamma per la seconda volta. Per gli spettatori del Grande Fratello con buona memoria, il suo è un nome ben noto: partecipò all'edizione numero 12 del reality di Canale 5, nel 2011-12. Dal suo profilo Instagram, ha dato il lieto annuncio. Lei e il compagno, il calciatore Marco Contini, sono diventati genitori di Carlos Andrea.

Le prima foto del bebè di Caterina Siviero

La ex gieffina e Contini sono già genitori di una bambina, di nome Camilla, nata nel 2018. La Siviero ha pubblicato due foto direttamente dall'ospedale, il giorno dopo il parto. L'immagine la mostrano insieme al compagno e al bambino appena nato. Fortunatamente è andato tutto bene e sia la mamma che il bebè sono in ottima forma. La gravidanza di Caterina era stata annunciata a gennaio: "Mi scoppia il cuore. 20/08/2021. 4 kg per 53 cm di puro amore CARLOS ANDREA BENVENUTO AMORE DI MAMMA E PAPÀ. Noi stiamo benissimo , è stato un parto meraviglioso, lacrime di gioia. Ed è proprio vero ci si innamora per la seconda volta. Adesso non vediamo l'ora di fargli conoscere Camilla. Grazie amore mio grande per non avermi lasciata un secondo. La mia forza". Queste invece le parole di Contini:

La nostra famiglia è ora al completo… Si dice la prima volta non si scorda mai, tutto vero…ma nemmeno la seconda… ed è stato tutto così meraviglioso che non servono parole…l'emozione oggi non ha voce…

Grazie per quello che hai fatto, per la forza che hai e per la mamma che sei. Ti amo infinitamente

Caterina Siviero dopo il Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello, Caterina fece parlare le storie con altri due concorrenti, Armando Avellino e Fabrizio Conti. Poco dopo ebbe una storia con Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e Donne. Superato il momento di risonanza mediatica, Caterina è tornata a fare l'igienista dentale, vive a Vicenza, ma è anche molto attiva su Instagram, dove mostra la sua vita quotidiana e parla di famiglia, benessere, moda e fitness.