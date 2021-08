Ex naufraga dell’Isola dei Famosi è diventata mamma per la seconda volta Fanny Neguasha, la modella belga che nel 2015 partecipò all’Isola dei Famosi e nota per aver avuto una storia con Mario Balotelli, è diventata mamma per la seconda volta. Nel 2018 aveva dato alla luce Isaiah, nato dall’amore con il calciatore Mario Lemina, papà anche della piccola Indiah nata lo scorso 24 agosto, come annunciato con un tenero post su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Partecipò all'Isola dei Famosi nel 2015, ma la sua resistenza da naufraga durò solamente qualche settimana, stiamo parlando della modella belga Fanny Neguesha, che i più attenti conoscitori del gossip ricorderanno anche per essere stata una storica ex fidanzata di Mario Balotelli. La 31enne è da poco diventata mamma per la seconda volta, dopo la nascita del suo primo bebè, nel 2018.

La seconda gravidanza di Fanny Neguesha

Ad annunciare l'arrivo della piccola Indiah Elisa Liliana è stata proprio la modella sul suo profilo Instagram, dove è seguita da quasi un milione di persone. Pubblicando uno scatto che la vede intenta ad abbracciare la nuova arrivata, Fanny scrive: "Indiah Elisa Liliana è arrivata alle 15:45 di giovedì 24 agosto. Amore mio. Tu sei la piccola meraviglia che aspettavamo, sei sicuramente piena di sorprese, già ci inondi d'amore. Sarai la forza di mamma e la debolezza di papà, ma anche la gioia e i dolori di tuo fratello Isaiah. Ti amiamo piccola Indiah". Una bellissima dedica per accogliere la secondogenita nata dall'amore con il calciatore Mario Lemina, calciatore del Nizza con il quale ha una storia dal 2017.

L'amore con Mario Lemina e il primo figlio

Il primo figlio, Isaiah, è arrivato nel 2018 e in quell'occasione la modella rivelò di voler vivere la relazione lontano dai social, ma proprio su Instagram rivolse un bellissimo messaggio al suo partner scrivendogli:

Tutto inizia quando incontri l'amore, quello vero … Vivi una meravigliosa avventura che lascia il posto a una felicità sconosciuta. Avevo dei progetti, è vero, ma non mi aspettavo che Dio mi riservasse un progetto molto più ambizioso… Questa è una svolta che mi renderà una "nuova Fanny". Non avrei potuto incontrare un partner migliore di te per vivere questa meravigliosa avventura che la vita ci offre.

L'amore con Mario Lemina si è dimostrato forte e duraturo, il loro legame è diventato ancor più intenso nel tempo, nulla a che vedere con quella che poi fu solo una storia passeggera con Mario Balotelli, dove il calciatore non si comportò nemmeno nel migliore dei modi, come più volte ha raccontato lei.