Un mercato del gossip, con i paparazzi convocati in orari prestabiliti affinché scattino foto da pubblicare sulle riviste di settore. Uno scenario che le riviste di cronaca rosa conoscono, svelato da decine di star nel mondo da anni ma che Fabrizio Corona accosta all’uomo che per anni è stato, almeno sulla carta, il suo “nemico numero uno”: Stefano De Martino. Nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, Corona sostiene che l’ex marito di Belén Rodriguez abbia chiamato i paparazzi per farsi fotografare insieme a Maria Carla Boscono nelle foto pubblicate dal settimanale Chi:

Ora fanno tutti quello che gli ho insegnato io: De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare con la Boscono, la Pellegrini si lamenta che Magnini faceva lo stesso quando stavano insieme. L’unica che non fa queste cose è Belén perché è tonta.

Belén Rodriguez e i soldi “di cui non le frega niente”

Ma la pratica dei gossip concordati non riguarderebbe “l’ape regina”, Belén Rodriguez, la ex compagna della quale Fabrizio parla ancora con profondo affetto. Al contrario di qualche altra, Belén avrebbe sempre rifiutato di scendere a compromessi con il racconto della sua vita privata:

A lei non frega niente dei soldi. Una cosa che mi piaceva e, insieme, mi faceva dannare. Se le dicevo: “Andiamo a bere il caffè in quel bar che ci danno 15 mila euro”, lei rispondeva: “Non esco per tutto il weekend, e nemmeno tu”. Solo sulle vacanze riuscivo a convincerla. Le dicevo: preferisci che le foto ce le facciamo fare noi così vieni fuori bella e ci guadagniamo anche, oppure che te le fa il primo che passa e magari si vede la cellulite? Era un po’ come usare i filtri di Instagram, ma in carne e ossa.

Stefano De Martino nelle foto con Maria Carla Boscono

Stefano De Martino è stato paparazzato recentemente insieme alla modella Maria Carla Boscono, ex compagna di Ghali. Nessun bacio nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, solo l’incontro apparentemente innocente tra due persone single che, tuttavia, non formerebbero ancora ufficialmente una coppia.