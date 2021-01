Fabrizio Corona ha annunciato che sposerà Lia Del Grosso, imprenditrice al fianco della quale non è ancora mai stato fotografato. In compenso, pochi giorni fa è tornato ad apparire al fianco di Asia Argento, attrice e regista con la quale aveva vissuto una turbolenta storia d’amore finita male. Risalgono a poche ore fa le foto pubblicate da Fabrizio e Asia sui rispettivi profili Instagram. “Celebrate”, ha scritto Asia nello scatto condiviso sul suo profilo in cui bacia Fabrizio. Corona ricambia e pubblicando una foto molto simile a quella postata da Asia, scrive: “L’amore al di là del cuore” e a una foto successiva abbina la didascalia: “The show must go on”.

Ma Corona ha annunciato che sposerà Lia Del Grosso

in foto: Lia Del Grosso

Fabrizio abbraccia la bellissima Asia ma sposerà un’altra donna. È stato lui stesso, dopo avere più volte smentito la notizia, ad annunciare che a breve annuncerà la data delle sue nozze con Lia Del Grosso, imprenditrice al fianco della quale non è ancora mai stata fotografato. Lia è una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo ma che aveva più volte confermato il grande amore che da tempo la legherebbe a Corona. Ma la coppia che i due formano è atipica: mancano le foto e le dichiarazioni social, le Instagram Stories in cui i due compaiono vicini, nulla prova che siano realmente fidanzati.

Asia Argento sarebbe single

Contrariamente a Fabrizio, Asia Argento sarebbe single. L’attrice e regista, recentemente ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato di alcune delle storie d’amore più importanti della sua vita. La nostalgia per l’ultima, quella con lo chef morto suicida Anthony Bourdain, non l’avrebbe ancora abbandonata. Con Fabrizio ha vissuto un flirt consumatosi velocemente qualche anno fa. Protagonisti di una serie di copertine, restarono insieme il tempo necessario perché il mondo della cronaca rosa cominciasse a parlare insistentemente di loro, per poi lasciarsi pubblicamente, così come pubblicamente si erano “innamorati”.