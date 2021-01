Fabrizio Corona si sposa. L’ex re dei paparazzi sembrerebbe avere intenzione di fare chiarezza a proposito delle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, e più volte da lui stesso smentite, a proposito di un matrimonio con Pasqualina (Lia) Del Grosso, imprenditrice 47enne che,a giudicare da quanto scrive sulla sua pagina Instagram, sarebbe a capo di un’agenzia che si occupa di organizzazione di eventi. “Sì, è vero, ci sposiamo. Non ha più senso temporeggiare, è questo lo scoop del 2021”, racconta Corona al settimanale Tutto, “Il 3 febbraio annunceremo la data delle nozze”.

Fabrizio Corona stesso aveva smentito le nozze

Una dichiarazione, quella di Corona, che sconfessa quanto lui stesso aveva dichiarato qualche tempo fa. Quando si era diffusa la notizia relativa alle pubblicazioni di nozze, l’imprenditore aveva fatto sapere che non ci sarebbe stato alcun matrimonio. “Non è vero niente, è solo una voce messa in giro dalla mia ex moglie Nina Moric: è ancora innamorata di me e, non potendo avermi, cerca di farmi del male”, aveva raccontato a Oggi, salvo poi fare marcia indietro e confermare lui stesso le nozze. Una “coronata” oppure la sincera espressione della volontà di andare all’altare? Corona, fa sapere la rivista, sosterebbe che non si tratterà di un matrimonio di affari. Un matrimonio d’amore, dunque. Ma che il mese scorso era stato smentito.

Fabrizio Corona: “Rischio di diventare cieco”

Corona aggiunge inoltre di avere un serio problema di salute. “Rischio di diventare cieco, soffro di congiuntivite cronica, i miei occhi sono peggiorati perché qualcuno mi ha fatto una macumba, me l’ha detto un sensitivo”, dichiara ancora Corona. Parla di “macumba” Fabrizio, una “pratica magica”, nel suo caso realizzata con intenti nefasti, che gli sarebbe stata “svelata” da un sensitivo.