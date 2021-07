Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sposati a due giorni dal trionfo dell’Italia A due giorni dalla vittoria agli Europei, Federico Bernardeschi ha sposato a Carrara la compagna Veronica Ciardi. La cerimonia ha visto la partecipazione della cittadinanza e di tantissimi fotografi e troupe televisive, pronti ad immortalare il look eccentrico del calciatore della Juventus e i momenti che hanno preceduto l’ingresso in chiesa dei due.

A cura di Andrea Parrella

A sole 48 ore dalla vittoria agli Europei di calcio, c'è un'altra grande festa che aspetta Federico Bernardeschi, tra i calciatori che hanno segnato il rigore decisivo alla conquista della coppa contro l'Inghilterra. Il calciatore nella giornata di martedì 13 luglio sposa la sua compagna, Veronica Ciardi, che è già mamma della sua bambina: Deva.

La cerimonia si è tenuta nel Duomo di Carrara, che è la città natale di Federico Bernardeschi. Il calciatore è arrivato all'esterno della chiesa, trovando una folla pronta ad accoglierlo, fatta di persone comuni e della stampa, comprese le telecamere di Estate in diretta su Rai1, con l'inviato Giuseppe Di Tommaso che è riuscito a strappare dichiarazioni di entrambi gli sposi, scatenando non poca ironia sui social.

L'arrivo di Federico Bernardeschi è avvenuto a bordo di una macchina atipica, un fuoristrada a bordo del quale c'erano amici e conoscenti. Non la moglie, Veronica, giunta pochi minuti dopo a bordo di un maggiolino, come vuole il cerimoniale.

Il look di Bernardeschi nel giorno delle nozze

Classico il vestito della sposa, giunta in chiesa in abito bianco, mentre molto più eccentrico il look di Federico Bernardeschi, giunto in chiesa con un abito grigio, t shirt e scarpa bianca. Confermato il colore ossigenato dei capelli.

Ricevimento in spiaggia per la coppia

Il ricevimento si terrà in spiaggia, precisamente nello stabilimento balneare che il calciatore ha comprato proprio sulla costa, Il Principe della Fossa Maestra. All'esterno della chiesa i familiari di entrambi e anche il padre di Federico Bernardeschi, che è stato avvicinato proprio dall'inviato del programma di Rai1, raccontando brevemente cosa gli abbia detto dopo il trionfo agli europei: "Gli ho fatto solo i complimenti, era tutto ciò che potessi dirgli". Sul matrimonio ha detto: "Gli auguro tanta pazienza".