Federico Rossi in quarantena con il Covid: “Sto riscoprendo l’importanza di stare con se stessi”

A cura di Giulia Turco

Federico Rossi è risultato positivo al Covid e sta scontando la quarantena in isolamento. Il cantante, ex membro del duo Benji&Fede ed ex fidanzato di Paola Di Benedetto si è confidato con i suoi follower su Instagram spiegando di aver contratto il virus e ricordando l'importanza di vaccinarsi e di continuare ad indossare le mascherine per poter finalmente sconfiggere la pandemia: "Ci si salterà fuori prima o poi daje. Ne sono convinto. Vacciniamoci e usiamo sempre la mascherina ffp2. Diffidate un po’ dai tamponi rapidi, fate sempre il molecolare".

Come sta Federico Rossi positivo al Covid

Federico Rossi sta bene, le sue condizioni sono buone e non ha alcun sintomo nonostante la positività al Covid 19. Lo ha spiegato lui stesso in un video pubblicato su Instagram, nel quale si è mostrato sorridente: "Ah comunque raga sono in quarantena", ha chiarito, giustificando le numerose Stories che ha registrato negli ultimi giorni tra le mura di casa. Chitarra in mano, Federico non ha mai perso la voglia di cantare e fare musica. Nemmeno il sorrido, nonostante abbia alle spalle la rottura con la sua ex fidanzata Paola Di Benedetto. "In questa quarantena sto riscoprendo l'importanza degli appuntamenti con se stessi", ha scritto a corredo di un post della sua pizza in solitaria.

I rapporti tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto

A giudicare dagli indizi sui social, Federico Rossi ha lasciato l'appartamento nel quale era andato a vivere con Paola Di Benedetto e al momento ha trovato un'altra sistemazione. Anche la sua ex fidanzata sta riprogrammando la sua vita e proprio in questi giorni ha raccontato ai suoi follower che sta arredando la sua nuova casa. La rottura tra i due è piuttosto fresca: lo scorso 10 giugno entrambi lo hanno annunciato sui social: "Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine". Paola ha spiegato in un'intervista rilasciata a Santo Pirrotta di essere rimasta comunque in buoni rapporti con Federico: "Oggi tra noi solo una bella amicizia".