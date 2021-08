Federico Zampaglione e Giglia Marra si sono sposati, la dolce serenata del leader dei Tiromancino Federico Zampaglione e Giglia Marra si sono sposati a Mottola, in provincia di Taranto, città di origine dell’attrice, 39 anni, che ha detto sì al leader dei Tiromancino dopo una romantica serenata sotto al suo balcone, che l’artista le ha dedicato la sera prima. Presente alle nozze anche l’ex compagna dell’artista Claudia Cerini che con la coppia ha un ottimo rapporto. “Sono molto felice per lui”, aveva raccontato a pochi mesi dal matrimonio, “ma sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”.

A cura di Giulia Turco

Il leader dei Tiromancino Federico Zampaglione e l'attrice Giglia Marra si sono finalmente detti sì. La coppia, insieme dal 2016 ha celebrato il matrimonio alla presenza di 170 ospiti tra amici e parenti, come riporta il Corriere della Sera, nella città di Mottola in provincia di Taranto in Puglia, terra natale dell'attrice 39enne, che ha ricevuto una romantica serenata sotto al suo balcone. La stessa della campionessa olimpica Antonella Palmisano che, tra l'altro, è stata invitata alle nozze, ma per via di impegni sportivi non ha potuto esserci. Dopo la funzione religiosa, gli invitati sono spostati in una location da sogno immersa nel bosco delle Murge, in mezzo ai trulli. Giglia Marra era euforica: "Finalmente. È un sogno? Non mi svegliate!", scrive in serata a corredo di uno scatto del matrimonio.

Tra gli invitati c'era anche Claudia Gerini

A portare gli anelli in chiesa, come racconta il Corriere è stata Linda, la figlia di 11 anni che Zampaglione ha avuto dalla precedente relazione con Claudia Gerini. Nonostante siano stati vicini alle nozze, i due non si sono mai sposati. "Sono molto felice per lui", aveva fatto sapere l'attrice poco tempo prima del matrimonio in un'intervista al settimanale Gente. "Mi fa un po' impressione", aveva ammesso tuttavia, "sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto". I rapporti della loro famiglia allargata siano buoni, tanto che Claudia Gerini, stando a quanto aveva raccontato Gente, era nella lista degli invitati.

L'amore tra Federico Zampaglione e Giglia Marra

"Prima che lo sappiate in altro modo, ve lo diciamo: ad agosto Giglia e io ci sposiamo", aveva annunciato Zampaglione, leader dei Tiromancino ai suoi fan su Instagram. La sua storia d'amore con l'attrice Giglia Marra dura da 5 anni, da quando nel 2016 l'artista, già separato da Claudia Gerini, ha conosciuto la sua anima gemella per caso, in un locale. "Una mia amica l’ha visto, e, sua fan, mi ha chiesto di scattarle una foto insieme", ha raccontato l'attrice nel 2017 in un'intervista a Vanity Fair per mettere nero su bianco la situazione: "Ci siamo scambiati i numeri e abbiamo iniziato a scriverci. Ci tengo a dire che la sua storia con Claudia era già finita. Non avevano ancora reso pubblica la separazione, ma si erano lasciati".