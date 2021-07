Claudia Gerini sul matrimonio di Federico Zampaglione: “Sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto” Claudia Gerini sarà presente al matrimonio del suo ex compagno e leader dei Tiromancino Federico Zampaglione, che il prossimo agosto sposerà in Puglia l’attrice 39enne Giglia Marra. La loro è una vera e propria famiglia allargata e tra loro scorre un buon sangue. “Sono molto felice per lui”, ha raccontato al settimanale Gente Claudia Gerini che ha ammesso di avere un ottimo rapporto con la futura moglie di Zampaglione. Senza nascondere: “Mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”.

A cura di Giulia Turco

Il leader dei Tiromancino Federico Zampaglione e l’attrice Giglia Marra sono ormai vicinissimi alle nozze. Il matrimonio tra il cantante, 53 anni, e la compagna, 39 anni, sarà celebrato il prossima agosto, sotto il sole della Puglia. Tra gli invitati ci sarà anche Claudia Gerini, l’ex compagna di Zampaglione con il quale ha avuto una storia d’amore lunga 12 anni e dal loro rapporto nel 2009 è nata la figlia Linda. Nonostante siano stati vicini alle nozze, i due non si sono mai sposati.

Il rapporto tra Claudia Gerini e Federico Zampaglione

La loro è una vera e propria famiglia allargata tra l’attrice e l’ex compagno, oggi felice al fianco di Giglia Marra, scorre un buon sangue. “Sono molto felice per lui”, ha raccontato al settimanale Gente Claudia Gerini che ha ammesso di avere un ottimo rapporto con la futura moglie di Zampaglione. “Mi fa un po’ impressione”, ha ammesso spiegando le sue sensazioni alla notizia delle nozze, “sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”. Di fatto tra loro non si è mai arrivato a pensare con certamente al matrimonio solo per un motivo burocratico, visto che quando si sono sentiti pronti a scambiarsi le promesse, l’attrice era ancora legalmente sposata con Alessandro Engignoli.

Il matrimonio tra Federico Zampaglione e Giglia Marra

“Prima che lo sappiate in altro modo, ve lo diciamo: and agosto, Giglia e io ci sposiamo”, così il leader dei Tiromancino ha annunciato ai suoi fan su Instagram la notizia del matrimonio. “Per sempre, amore, noi”, ha scritto a corredo di una romantica foto di coppia. Il suo rapporto con l’attrice 39enne è nato nel 2016 quando il cantante era già separato da Claudia Gerini, come la sua compagna ci ha tenuto a specificare mettendo a tacere le malelingue. “Non durante un concerto come le voci vanno raccontando. E' successo in un locale, l’inverno scorso. Una mia amica l’ha visto, e, sua fan, mi ha chiesto di scattarle una foto insieme. Così feci. Ci siamo scambiati i numeri e abbiamo iniziato a scriverci. Ci tengo a dire che la sua storia con Claudia era già finita. Non avevano ancora reso pubblica la separazione, ma si erano lasciati”, ha raccontato nel 2017 in un’intervista a Vanity Fair.