A pochi giorni dal Festival di Sanremo 2021 Fedez, che tra l'altro sta per diventare papà per la seconda volta, confessa in un'intervista a Gente di soffrire di ansia, ma assicura che se ne sta occupando per tenere l'emotività sotto controllo. "Ho un po' d'ansia. per affrontarla sto facendo meditazione trascendentale e la terapia Emdr", spiega al settimanale. L'Emdr è un metodo terapeutico che affronta i ricordi non elaborati che possono dar vita a disturbi psicologici. "Poi ho sempre un'immaginetta di buon auspicio di Michael Jordn e mi faccio leggere i tarocchi da mia nonna", sdrammatizza. "Ho iniziato a fare yoga. Ma quello che mi rilassa di più è vedere le interviste di Totti su Youtube".

Fedez sta per diventare papà, di nuovo

È ormai questione di giorni per Chiara Ferragni e Fedez, che stanno per diventare genitori per la seconda volta. Ci si augura che l'influencer non partorisca proprio durante il Festival di Sanremo 2021, che vedrà salire sul palco il rapper, quasi papà per la seconda volta, insieme a Francesca Michielin. D'altronde la Ferragni è ormai entrata nella 34esima settimana di gravidanza e come aveva già annunciato la scorsa estate, la "Baby Girl" della quale non è stato ancora svelato il nome, dovrebbe nascere a marzo, probabilmente verso la metà del mese.

Chiara Ferragni non sarà a Saremo con Fedez

Chiara Ferragni ha spento l'entusiasmo dei fan che speravano di vedere la coppia Ferragnez sul red carpet di Sanremo 2021. L'influencer infatti ha chiarito durante un botta e risposta con i suoi follower su Instagram che non partirà per la città dei fiori insieme a Fedez. Il motivo per cui ha scelto di seguirlo comodamente da casa va ricercato non solo nella sua gravidanza e nel parto imminente. La sua scelta è dovuta al fatto che a causa della pandemia si tratterà di un Festival molto particolare, senza la presenza del pubblico in platea, per cui gli stessi cantanti in gara hanno dovuto ridurre al minimo il loro staff, senza la possibilità di avere i loro cari vicini.