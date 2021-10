Fedez, come sta Vittoria in ospedale: “Lei è una roccia, ma il virus è una brutta bestia” Vittoria Ferragni si trova ancora in ospedale, dove è assistita affettuosamente dalle infermiere del reparto che le hanno gonfiato un guanto di lattice come se fosse un palloncino. “Oggi risveglio con Gino il palloncino fatto dalle fantastiche infermiere del reparto”, scrive Fedez, che ne approfitta per mettere in guardia ancora una volta i genitori sul virus che ha colpito la bimba: “La Vitto migliora sempre di più, ma on sottovalutate questo virus che sta girando, mi raccomando”.

A cura di Giulia Turco

Vittoria Lucia Ferragni sta bene e il papà Fedez è felice di mostrarlo ai suoi follower. Sui social ci si chiede da giorni quali siano le condizioni di salute della bimba, tenuta sotto osservazione in ospedale per via di un virus respiratorio che ha fatto preoccupare parecchio la coppia di influencer, tanto da tenerli eccezionalmente lontani da Instagram. Vittoria si trova ancora in ospedale, dove è assistita affettuosamente dalle infermiere del reparto che le hanno gonfiato un guanto di lattice come se fosse un palloncino. "Oggi risveglio con Gino il palloncino fatto dalle fantastiche infermiere del reparto", scrive il rapper, che ne approfitta per mettere in guardia ancora una volta i genitori sul virus: "La Vitto è una roccia, migliora sempre di più. Non sottovalutate questo virus che sta girando perché è una brutta bestia, mi raccomando".

Che cos’è il virus respiratorio sinciziale

Il rapper già la sera prima aveva spiegato ai suoi follower che Vittoria è stata colpita dal virus respiratorio sinciziale, in gergo chiamato RSV, molto comune tra i bambini. Molto simile ad un raffreddore come trasmissione e sintomi, si passa tramite la dispersione di goccioline nell'aria e si manifesta con febbre, perdita di appetito, difficoltà a respirare. Colpisce soprattutto i bambini più piccoli, fino ai due anni di vita e dura in genere tra i due e gli otto giorni, anche se i sintomi possono continuare a ripresentarsi per qualche settimana. "Se avete bambini piccoli fate molta attenzione mi raccomando", ha scritto Fedez su Instagram, "questo virus non va preso alla leggera".

L'affetto dei fan per Vittoria

Nonostante l'assenza dell'influencer sui social, non sono mancati i messaggi di affetto e vicinanza per Chiara Ferragni e la sua piccola Vittoria da parte dei suoi fan in tutto il mondo. L'imprenditrice digitale ha raccontato di essere stata sommersa da milioni di messaggi: "Grazie per tenerci nei vostri pensieri", ha scritto sul social. "Passo dopo passo Vittoria migliora e speriamo che continui così anche nei prossimi giorni", ha rassicurato. Nonostante l'ottimismo, Chiara non ha nascosto il dispiacere provato in questi giorni nel vedere la piccola Vittoria star male: "Vedere il proprio bambino malato è una cosa spaventosa, la salute è davvero il lusso più grande".