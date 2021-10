Fedez sul virus che ha colpito la piccola Vittoria: “Se avete bambini, fate molta attenzione” Il rapper è tornato sui social aggiornando i suoi fan sullo stato di salute della piccola Vittoria. In una Instagram story ha parlato di virus respiratorio sinciziale, lasciando quindi intendere qual è il problema che ha colpito la piccola negli ultimi giorni e mettendo in guardia i genitori: “Questo virus RSV (Respiratory syncytial cirus) non va preso alla leggera”, spiega. Nel frattempo sembra che la salute della piccola stia andando a migliorare e che non si tratti di nulla di preoccupante.

A cura di Giulia Turco

Fedez torna sui social dopo una pausa dovuta alle condizioni di salute della piccola Vittoria, seconda figlia nata da Chiara Ferragni, che ha costretto i genitori a recarsi in ospedale. In serata il rapper ha pubblicato una storia su Instagram parlando di virus respiratorio sinciziale, lasciando quindi intendere qual è il problema di salute che ha colpito la piccola negli ultimi giorni e mettendo in guardia i genitori perché, seppur non si tratti di una malattia grave, la gestione da parte degli ospedali in questo momento non è affatto semplice: "Epidemia virus respiratorio in neonati, è allarme: ospedali italiani pieni. Se avete bambini piccoli fate molta attenzione mi raccomando. Questo virus RSV (Respiratory syncytial cirus) non va preso alla leggera".

Che cos’è il virus respiratorio sinciziale

In gergo viene chiamato appunto RSV ed è un virus respiratorio molto comune che infetta la maggior parte dei bambini in genere neonati, dai primi mesi di vita ai due anni. È un’infezione altamente contagiosa che si passa come un raffreddore tramite goccioline disperse nell’aria e che con l’influenza condivide i sintomi più comuni come febbre, difficoltà a respirare, perdita di appetito. In genere dura tra i due e gli otto giorni, ma in alcuni casi i sintomi possono continuare a manifestarsi per qualche settimane.

Come sta Vittoria Lucia Ferragni

Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha raccontato di essere stata sommersa da messaggi dei suoi fan che le chiedevano maggiori informazioni sullo stato di salute della figlia Vittoria. “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per tenerci nei vostri pensieri”, ha scritto su Instagram l’influencer, “passo dopo passo Vittoria migliora e speriamo continui così anche nei prossimi giorni”. Chiara aveva già anticipato che si trattasse di “un virus molto comune tra i bambini” e si era sfogata sul dispiacere causato dal vedere i propri bambini stare male: “Vedere il proprio bambino malato è una cosa spaventosa, la salute è davvero il lusso più grande”.