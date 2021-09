Fedez dedica una canzone a Chiara Ferragni sul Lago di Como per il terzo anniversario: è uno show “Mi fai venire voglia di futuro”: Fedez porta Chiara Ferragni su una piattaforma sul Lago di Como per dedicarle una nuova canzone. È la sorpresa per il loro terzo anniversario di matrimonio. Nei giorni in cui i giornali cartacei riempiono le pagine per parlare di crisi, la coppia rilancia e a mezzo social pubblica questa bomba.

Quando il matrimonio è uno show all'aperto. Fedez, come regalo a sorpresa per il terzo anniversario di matrimonio, ha regalato a Chiara Ferragni una canzone nuova di zecca, cantata dal vivo su una piattaforma sul lago di Como. Nei giorni in cui i giornali cartacei riempiono le pagine per parlare di crisi, la coppia rilancia e a mezzo social pubblica la bomba.

Cosa è successo

È Chiara Ferragni a pubblicare tutto attraverso il suo account Instagram. Un breve frammento della canzone che mostra una emozionatissima Chiara Ferragni in abito rosa fluo mentre Fedez canta in completo: "Mi fai venire voglia di futuro".

Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me 🥺 Ti amo @fedez ❤️‍🔥

Lo scoop sulla litigata

Il settimanale Chi, in edicola, ha paparazzato la litigata di Fedez e Chiara Ferragni parlando di "un uragano" che avrebbe scatenato la rabbia tra i due. Una rabbia che ha lasciato lei in lacrime. Ma, dopo le urla, il sereno non torna con Fedez che si isola e sparisce dalla barca. Il giornale di Alfonso Signorini ha ricostruito l'estate della coppia, dal periodo in una lussuosa villa in Sardegna al trasferimento in Campania a bordo dello yacht Mia, "32 metri di lunghezza con cinque cabine", insieme alle sorelle di lei Valentina e Francesca e i rispettivi compagni, oltre ad altri due amici. Successivamente il gruppo ha traslocato su un altro yacht, l'Altair, di proprietà dell'imprenditore Diego Della Valle (la Ferragni è nel CdA di Tod's). Qui, sarebbe scoppiata la lite.

La coppia ha scherzato sulla lite

Fedez e Chiara Ferragni hanno scherzato sulla lite pubblicata da "Chi" rispondendo con un meme su Instagram. Con molta autoironia, Fedez ha commentato con una risata la foto della lite che un fan gli ha inviato. "Spesso anche così". Anche i Ferragnez litigano, dunque, ma poi fanno la pace.