Fedez festeggia il compleanno: Chiara Ferragni lo sorprende con una dedica che lo emoziona Fedez compie 32 anni. La moglie Chiara Ferragni ha pubblicato un post con una serie di foto che ripercorrono la loro storia d’amore. Ha accompagnato gli scatti con una tenerissima dedica, in cui ha evidenziato quanto il cantante abbia reso migliore la sua vita. Le sue parole hanno emozionato Fedez.

A cura di Daniela Seclì

Oggi, 15 ottobre, Fedez festeggia il suo compleanno. Il cantante, che all'anagrafe si chiama Federico Lucia, compie 32 anni. Per l'occasione, la moglie Chiara Ferragni gli ha rivolto una romantica dedica sui social. Inoltre, ha raccolto alcuni degli scatti più rappresentativi della loro lunga relazione, da cui sono nati due figli: Leone e Vittoria.

La dedica di Chiara Ferragni a Fedez

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram un post per fare gli auguri di buon compleanno al marito. L'imprenditrice e influencer ha rimarcato come Fedez sia riuscito a cambiare la sua vita, offrendole una prospettiva diversa, facendola diventare una mamma e strappandole ogni giorno un sorriso. Quindi ha ribadito che è pronta a sceglierlo un altro milione di volte. Le sue parole sono state:

"Buon compleanno alla mia pazza metà: il ragazzo che ha cambiato ogni prospettiva e mi ha fatto innamorare perdutamente. Il ragazzo che mi ha reso madre e ha creato con me la più bella delle famiglie. Il ragazzo che mi rende orgogliosa ogni giorno, che condivide i miei valori e mi fa ridere più di chiunque altro. Ti sceglierei un altro milione di volte, ti amo raviolito. Buon compleanno amore mio".

La storia d'amore ripercorsa in foto

Chiara Ferragni ha anche condiviso una serie di scatti che ripercorrono un po' la loro storia d'amore. Dalle foto scattate in momenti di tenerezza, alla nascita di Leone. Dalle immagini del giorno del matrimonio, alla nascita della secondogenita Vittoria. La carrellata si conclude con una foto recente che ritrae la famiglia al completo. A Fedez non è sfuggito il post della moglie e ha lasciato un commento in cui ha espresso la sua emozione. Il cantante ha replicato alle tenere parole della moglie con due emoticon: quella di un faccino che piange e quella di un cuore. In poco tempo, il messaggio di Chiara Ferragni è stato travolto da una valanga di like e commenti.