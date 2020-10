È un divertente siparietto quello che è andato in scena nelle ultime ore su Twitter. Da un lato c'è Fedez, marito di Chiara Ferragni, padre di Leone e futuro papà dell'ultimo bebé in arrivo, che in mattinata ha twittato un generico "Che succede?". Probabilmente con l'aspettativa di ricevere commenti sulla già chiacchieratissima gravidanza di casa Ferragnez. C'è chi li ama e chi no. Chi è pronto a puntare il dito contro di loro che espongono h24 il primogenito davanti alla telecamera puntata dello smartphone, e chi ormai si sente in famiglia perché ha seguito sin dall'inizio gli sviluppi della love story fra il rapper e l'imprenditrice digitale. Tra i fan dei Ferragnez ce n'è uno inaspettato: Bugo. Il cantante ha risposto al Tweet di Fedez in maniera ironica e divertente complimentandosi per il bimbo in arrivo: "Tutto ok Fedez sto bene, da oggi in poi mi farò chiamare Bugoz! E intanto complimenti a te e Chiara per il secondo in arrivo!!". Fedez, contraccambia con una sfilza di cuori.

L'annuncio della gravidanza di Chiara Ferragni

Pochi giorni fa Chiara Ferragni ha informato i suoi 21 milioni di follower di aspettare un secondo bambino. Leone dunque, diventerà presto un fratello maggiore. L'imprenditrice ha confermato le anticipazioni che, giorni prima, Fanpage.it aveva già rivelato, pubblicando in un post lo scatto di Leone che mostra l'ecografia. "La nostra famiglia si sta per allargare", ha annunciato Chiara. Ironico il commento di Fedez, che anche in quel caso ha scritto "Che succede?", fingendo di non sapere nulla della gravidanza.

Il gossip circolava da settimane

La notizia non è stata una vera e propria sorpresa per i fan più affezionati di Chiara Ferragni, visto che le voci sulla sua possibile gravidanza circolavano sul web da settimane. Ciò nonostante, da parte dei Ferragnez non era giunta nessuna conferma né smentita ufficiale. Non è chiaro da quanti mesi sia incinta l'imprenditrice e non è stato svelato nemmeno il sesso del bebé. Quel che è certo è che anche questa volta i loro fan resteranno incollati allo schermo degli smartphone per seguire passo dopo passo questo nuovo capitolo della loro storia familiare. Nel frattempo, Rai2 ha deciso di far slittare la prima serata dedicata a Chiara Ferragni. Inizialmente prevista per il 5 ottobre, la messa in onda del suo documentario ‘Unposted‘ è stato posticipato a lunedì 12.