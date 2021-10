Vittoria Lucia Ferragni di nuovo in ospedale, Fedez: “Dovrà stare qualche giorno sotto osservazione” Chiara Ferragni e Fedez hanno dovuto portare di nuovo la piccola Vittoria in ospedale, dopo aver trascorso l’intera giornata al pronto soccorso, due giorni fa. I due hanno annunciato tramite delle story su Instagram che la bambina ha contratto un virus del raffreddore dal fratellino Leo, ragion per cui è opportuno tenerla sotto osservazione per qualche giorno.

A cura di Ilaria Costabile

La piccola Vittoria Lucia Ferragni è stata portata nuovamente in ospedale, dopo i controlli dei giorni scorsi di cui Chiara Ferragni aveva reso partecipi i suoi follower. È di nuovo l'influencer, insieme a Fedez, a dichiarare su Instagram che durante la notte hanno dovuto portare la bambina al pronto soccorso, dal momento che le per le sue condizioni era opportuno che fosse monitorata dai medici.

Fedez e Chiara Ferragni spiegano come sta Vittoria

"Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione" queste le parole con cui Fedez annuncia su Instagram che la piccola di casa necessitava di ulteriori controlli. A fornire qualche dettaglio in più è Chiara Ferragni che, infatti, in una story successiva spiega: "Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei, dà luogo a situazioni da dover tenere sotto controllo. Lei è stanca ma sta bene". Era da qualche giorno, infatti, che Leone veniva inquadrato dai genitori intento a fare l'areosol, per combattere i sintomi del raffreddore.

La mattinata trascorsa in ospedale

Solo qualche giorno fa, infatti, Chiara Ferragni era stata in ospedale per ben dieci ore con la sua bambina. La piccola aveva già manifestato alcuni sintomi, come la febbre, qualche difficoltà nel respirare e dopo aver trascorso una giornata un po' burrascosa, l'influencer aveva deciso di portarla al pronto soccorso. In quelle ore, infatti, è stata sottoposta ad una serie di esami affinché potesse essere chiaro a cosa fosse dovuto quel malessere, ma dopo un'intera giornata sotto osservazione, mamma e figlia sono poi rientrate a casa, in attesa di ricevere i risultati dei test fatti, ma soprattutto per far riposare la piccola, stremata dalla nottata trascorsa e dalla giornata in ospedale.