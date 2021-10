Filippo Bisciglia rivede la ex Simona Salvemini conosciuta al GF: “L’affetto per te non passerà mai” Dopo quindici anni, Filippo Bisciglia ha rivisto la ex fidanzata Simona Salvemini. I due si conobbero e innamorarono nella casa del Grande Fratello. Per lei, lasciò Flora Canto, attuale compagna di Enrico Brignano. Filippo ha pubblicato una foto con Simona su Instagram, accompagnata da una tenera dedica.

A cura di Daniela Seclì

Filippo Bisciglia ha rivisto la ex fidanzata Simona Salvemini. Momento nostalgia per gli appassionati del Grande Fratello. In molti, infatti, ricorderanno che l'attuale conduttore di Temptation Island, ha mosso i primi passi in tv partecipando al noto reality. Correva l'anno 2006 e l'esperienza nella casa stravolse la sua situazione sentimentale. Lasciò la fidanzata Flora Canto e iniziò una relazione con la concorrente Simona Salvemini.

Filippo Bisciglia e il messaggio per la ex fidanzata Simona Salvemini

Filippo Bisciglia, in questi giorni, ha rivisto Simona Salvemini. Nonostante la loro relazione sia ormai finita da quindici anni, sembra rimasto un grande affetto tra loro. Il quarantaquattrenne, infatti, ha pubblicato nelle Instagram Stories una foto che lo ritrae con la sua ex fidanzata. Lo scatto è accompagnato da una tenera dedica:

"Ebbene sì, sono passati ben quindici anni, ma il bene e l'affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai…Incontri speciali, Sellerona te vojo troppo bene".

"Sellerona" è il nomignolo con il quale l'aveva ribattezzata nella casa del Grande Fratello.

Filippo Bisciglia e Simona Salvemini al Grande Fratello 2006

Filippo Bisciglia, nel 2006, partecipò alla sesta edizione del Grande Fratello. All'epoca faceva il commerciante e aveva 28 anni. Iniziò un'amicizia con Simona Salvemini, 29 anni, che pian piano si trasformò in qualcosa di più. La fidanzata Flora Canto – attuale compagna di Enrico Brignano – ebbe un confronto con lui in diretta: "Avevi detto di volermi sposare", ma Filippo sminuì quelle parole sostenendo che fossero le classiche frasi che si dicono quando si condivide un momento di tenerezza. La loro relazione si concluse in diretta, poi Flora Canto diventò la nuova tronista di Uomini e Donne dove scelse Francesco Pozzessere, mentre Filippo si fidanzò con Simona. Attualmente Bisciglia è felicemente fidanzato con Pamela Camassa, mentre Flora Canto è la compagna di Enrico Brignano. Hanno due figli: Martina e Niccolò.