Enrico Brignano e Flora Canto genitori per la seconda volta: è nato Niccolò Flora Canto ed Enrico Brignano sono diventati genitori per la seconda volta. È nato il piccolo Niccolò, con un parte cesareo come già annunciato dalla mamma lo scorso giugno. La coppia ha annunciato la notizia su Instagram dove, immediatamente, sono arrivati messaggi di auguri da parte di alcuni personaggi della tv. “Finalmente sei arrivato piccolo angelo” scrive il comico romano con il suo secondogenito tra le braccia.

A cura di Ilaria Costabile

Enrico Brignano è diventato papà per la seconda volta: sua moglie, l'attrice Flora Canto, ha dato alla luce il loro secondogenito, Niccolò. Lo fanno sapere su Instagram con una foto bellissima che ritrae la neomamma con il piccolo tra le braccia, stanca ma sorridente e il comico romano che cinge la sua compagna e guardando verso il nuovo arrivato in famiglia. La conduttrice aveva già annunciato poco tempo fa, che sarebbero mancate poche settimane al parto e, infatti, il 20 luglio 2021 il loro bambino è venuto al mondo.

L'annuncio della nascita di Niccolò

"E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma, Mamma l'ha fatto!" è così che simpaticamente Flora Canto annuncia di aver partorito, citando il programma di cui era protagonista su Rai2 e che, per l'appunto, era dedicato alle donne in dolce attesa o alle prese con i loro bambini, fornendo consigli e dritte da mettere in pratica ogni giorno. Il piccolo Niccolò è nato a Roma, come la sua sorellina Martina, che aspetta con trepidazione il suo arrivo a casa, accompagnato ovviamente da mamma e papà. Non poteva mancare anche il commento di Enrico Brignano che, pubblicando uno scatto del pargolo tra le sue braccia, scrive: "È finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino".

La scelta del parto cesareo

Il bambino è venuto al mondo con un parto cesareo, come aveva annunciato la sua mamma lo scorso giugno, quando mancava poco meno di un mese al termine della gravidanza. Anche per la nascita della sua primogenita, Martina, Flora Canto aveva escluso il parto naturale per evitare possibili complicazioni con il cordone ombelicale. Una scelta, quindi, per sentirsi più tranquilla in uno dei momenti più importanti ed emozionanti della sua vita. Nonostante la gravidanza, annunciata dopo qualche mese, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dimostrato di essere instancabile e ha continuato a lavorare finché ha potuto, per poi riposarsi in vista dell'arrivo del nuovo membro della famiglia.