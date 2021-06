Jennifer Lopez e Ben Affleck sono davvero tornati insieme. A dimostrarlo sono le immagini pubblicate da Page Six che ha sorpreso i due durante una romantica cena a Malibu, cena durante la quale l’attore e la popstar si sono scambiati un bacio. Il riavvicinamento in corso ha quindi una natura romantica e adesso sono le immagini a dimostrarlo.

Ben Affleck al compleanno della sorella di Jennifer Lopez

La cena durante la quale i due sono stati sorpresi mentre erano intenti a baciarsi non era una semplice uscita serale. Era stata organizzata per festeggiare il 50esimo compleanno di Linda, sorella di Jennifer Lopez, un evento familiare al quale ha partecipato Ben. Un’altra dimostrazione del fatto che i due fanno sul serio tanto da avere spinto J.Lo a coinvolgere perfino la sua famiglia. Presenti anche i piccoli Max ed Emme, i figli nati dal legame tra la cantante e l’ex marito Marc Anthony.

in foto: Jennifer Lopez e Ben Affleck

Ben Affleck e Jennifer Lopez erano stati insieme nel 2002

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Le parole scritte da Antonella Venditti nel testo di “Amici mai” si prestano perfettamente a raccontare quanto è accaduto nel rapporto tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. La popstar e l’attore erano stati insieme nel 2002. La loro relazione era stata importante al punto da spingerli a dichiarare che si sarebbero sposati. Ma il fidanzamento ufficiale si era interrotto prima delle nozze. Ben ha poi sposato la ex moglie Jennifer Garner mentre Jennifer, dopo la relazione con l’ex marito Marc Anthony, ha avuto una serie di altre relazioni lunghe. Tornata single dopo la recente rottura con Alex Rodriguez, la diva ha ritrovato il suo ex e i sentimenti che li avevano uniti anni fa sono tornati prepotentemente ad avvicinarli. Per il momento, Jennifer e Ben non hanno ancora ufficializzato la loro storia d’amore con una foto social ma è probabile che, vista l’attenzione che il loro ritorno di fiamma ha generato, non manchi tantissimo al momento in cui i due decideranno di uscire allo scoperto.