Flavia Pennetta è di nuovo in dolce attesa. La campionessa di tennis ha annunciato su Instagram di aspettare il suo terzo bebè, dopo la nascita di Federico e Farah, la famiglia si allarga e anche Fabio Fognini, quindi, è pronto a diventare papà per la terza volta. Una gioia incredibile per la coppia, più unita che mai, che sostiene il loro amore nato ormai più di cinque anni fa, quando invece i due sportivi hanno celebrato il loro matrimonio.

L'annuncio di Flavia Pennetta

Un annuncio dolcissimo quello di Flavia Pennetta che ha pubblicato uno scatto in cui si intravede il ventre arrotondato dalla gravidanza e i bambini intenti ad abbracciare la mamma e stampare un bacio sul pancione, in attesa di veder arrivare il loro fratellino o sorellina e, in primo piano, si vede la mano di Fabio Fognini quasi a voler circuire i componenti della sua famiglia. La tennista, quindi, scrive per comunicare la bella notizia a coloro che la seguono: "Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. IO VI AMO! Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti piccolina/o".

Le precedenti gravidanze

L'atleta è diventata mamma per la prima volta nel 2017, a quasi un anno dalle nozze con il campione di tennis, infatti il 19 maggio del 2017 è nato Federico e l'annuncio della gravidanza era arrivato a dicembre del 2016. A distanza di quasi due anni dal primogenito, la coppia è in attesa di un secondo bebè che nascerà il 23 dicembre 2019, si tratta della piccola Farah e in quel caso ad annunciare la nascita della bimba fu Fognini con delle stories su Instagram. Al momento non è chiaro a che punto sia la gravidanza, ma è probabile che Flavia Pennetta abbia già superato il terzo mese e che, quindi, entro la fine dell'anno verrà alla luce il pargolo della coppia d'oro del tennis italiano.