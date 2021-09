Flavio Briatore bloccato nel traffico: “Le autostrade italiane fanno schifo come chi le amministra” Flavio Briatore, rimasto bloccato nel traffico sulla A10, si è sfogato sui social. L’imprenditore ha commentato: “Le autostrade italiane fanno schifo. Chi le amministra fa schifo. Trattano la gente come degli stracci”. Briatore, inoltre, è apparso perplesso perché nonostante ci fosse la segnaletica che indicava lavori in corso, non ha visto operai sulla strada. Aspi – Autostrade per l’Italia è intervenuta per fare chiarezza.

A cura di Daniela Seclì

Flavio Briatore ha pubblicato sui social un lungo sfogo. L'imprenditore è rimasto bloccato nel traffico intasato di un’arteria delle rete autostradale, l’A10. A lasciarlo perplesso il fatto che la segnaletica indicasse dei lavori in corso, ma non si vedessero operai sulla strada: "Le autostrade italiane fanno schifo. Chi le amministra fa schifo. Trattano la gente come stracci". La risposta di Aspi – Autostrade per l'Italia non si è fatta attendere. Ma andiamo con ordine.

Lo sfogo di Flavio Briatore

In un video, Flavio Briatore è apparso contrariato per essere rimasto bloccato nel traffico. L'imprenditore ha spiegato di aver fatto i conti con questo problema per tutta l'estate. Stufo di perdere tempo imbottigliato in una coda interminabile, ha dichiarato di vedere l'accaduto come una mancanza di rispetto nei confronti degli italiani:

"Le autostrade italiane fanno schifo. Chi le amministra fa schifo. Non è possibile avere code che fanno uscire dall'autostrada, poi ti fanno rientrare. Trattano la gente come degli stracci. Non solo non dovremmo pagare il ticket, ma dobbiamo chiedergli i danni per rispetto della gente. È tutta l'estate che è così. Tutti blocchi, non vedi nessuno di loro che lavora, ma dove sono? La cosa incredibile è che non c'è un operaio che lavora, non c'è un'impresa che lavora. Ti fanno passare da una corsia all'altra, ti bloccano e ti aspetti che qualcuno faccia qualcosa. Niente, non fanno assolutamente nulla e non c'è nessuno. Poi ti scrivono: coda di 5 km per lavori in corso, ma lavori in corso non ce ne sono. Non abbiamo visto operai. È veramente una presa per il cu**".

La replica di ASPI – Autostrade per l'Italia

La replica di ASPI non si è fatta attendere. In una nota, hanno fatto sapere che in realtà è in atto un piano di ammodernamento di alcune infrastrutture "nell'interesse del Paese": “Sulla rete di Autostrade per l’Italia è in corso un piano generale di ammodernamento che riguarda diverse infrastrutture. Questi interventi, che hanno una programmazione di ampio respiro e avvengono in piena condivisione con il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, consentiranno di allungare di diverse decine di anni la vita utile della rete, aumentando i coefficienti di sicurezza”. Aspi ha fatto chiarezza anche sul fatto che ci siano segnali che indicano lavori in corso, ma non si notano operai sulla strada: