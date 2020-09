Dopo i problemi dovuti al Coronavirus, Flavio Briatore sta tornando alla sua vita di sempre. Sui suoi social continua a postare video che hanno a che fare con tutto ciò che riguarda la pandemia che lo ha colpito in prima persona, ma è anche il momento degli amici e delle amiche e così sabato mattina, l'imprenditore ha postato una foto che lo ritrae assieme a Naomi Campbell, la supermodella americana con cui è stato fidanzato anni fa. Briatore ha postato su Instagram una foto che li vede uno vicino all'altro con un semplice commento che dice: "Ieri è venuta a trovarmi @naomi a Monaco".

La storia d'amore tra Briatore e Campbell

L'imprenditore e la top model hanno formato coppia fissa dal 1998 al 2001, quando decisero di separarsi. I due, però, sono rimasti in ottimi rapporti come noto e negli anni si sono ritrovati più volte. Pochi mesi fa, la modella ha compiuto 50 anni e l'imprenditore ha voluto ricordare la loro relazione: "Mi fa effetto pensare che Naomi sia arrivata al giro di boa – disse a Chi -. Ma conoscendola avrà altre sei vite davanti piene di luminosità, come è luminoso il suo cuore. Se io oggi alle due di notte dovessi aver bisogno di lei per un qualsiasi motivo, so che risponderebbe al telefono subito. Questa è Naomi lontano dai riflettori: una donna con un gran cuore. Sono contento di esserci stato nella sua vita. Gli auguri glieli farò poi, in privato". E sempre durante l'intervista parlò della rilevanza della modella nel campo dell'imprenditoria, ma soprattutto: "Naomi è famosa nel tempo. Dopo di lei, il nulla".

Briatore e il Covid-19

Nelle scorse settimane Briatore, però, è stato protagonista delle cronache non per i suoi amori o ex amori, ma a causa del Covid-19, di cui si è ammalato e che ha visto nel suo Billionaire anche un focolaio con circa una cinquantina di ammalati. L'imprenditore ha passato la quarantena obbligatoria a casa dell'amica Daniela Santanchè e oggi sta bene. Sui social, intanto, continua a smentire di aver sottovalutato il pericolo e in un video ha detto: "Io non ho mai criticato mascherine e niente, guardate questo video di 10 giorni fa in cui assolutamente dico e chiedo di seguire le indicazioni dei medici, finito lì, poi se qualcuno oggi l'ha presa storta, ma non è quello che dico io".