Flora Canto sarà presto mamma per la seconda volta. L'attrice e conduttrice, compagna di Enrico Brignano, partorirà a breve il suo secondo figlio e, in un'intervista rilasciata al settimanale Di Più ha fatto sapere di aver già programmato la data di nascita di Niccolò, futuro fratellino di Martina che oggi ha 4 anni: "Farò un cesareo programmato". Già per la prima gravidanza infatti l'ex tronista di Uomini e Donne aveva escluso il parto naturale per evitare problemi con il cordone ombelicale che rischiava di stringersi attorno al collo della piccola. Nel frattempo, la famiglia Brignano si sta godendo gli ultimi giorni di relax prima del parto programmato nella capitale, a San Felice al Circeo dove la conduttrice sfoggia felice il suo pancione.

La dedica d'amore di Enrico Brignano

Enrico Brignano è più raggiante che mai all'idea di diventare presto papà per la seconda volta. L'attore ha da poco concluso l'impegno lavorativo con gli appuntamenti di ‘Un'ora sola vi vorrei', andato in onda su Rai 2 e si sta finalmente godendo una pausa in compagnia della sua famiglia. Su Instagram ha condiviso uno scatto di Flora con il pancione e la piccola Martina, insieme ad una dolce dedica d'amore: "Il mio senso della vita racchiuso in un'immagine". Fidanzati dal 2014, dopo la nascita di Niccolò Flora Canto ed Enrico Brignano potrebbero iniziare ad organizzare le nozze, delle quali parlavano già da tempo. L'idea del matrimonio sarebbe poi sfumata per via delle restrizioni anti Covid, ma il 2022 dovrebbe essere finalmente l'anno giusto per coronare il loro amore.

L'annuncio della gravidanza

Flora Canto, impegnata con il programma ‘Fatto da mamma' in onda su Rai 2 per un totale di sette puntate, aveva annunciato la gravidanza lo scorso febbraio. "In questo momento storico così difficile avevamo viglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina", aveva fatto sapere su Instagram. Al suo annuncio era seguito quello di Brignano che aveva pubblicato una foto della piccola Martina: "Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po' di compagnia, tra poco saremo in 4". La primogenita della coppia è nata nel 2017 e la coppia non aveva mai nascosto il desiderio di diventare genitori: "Desideravamo un figlio più del sì", avevano ammesso allora.