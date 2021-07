Belén Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta. Nella notte del 12 luglio, è nata Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese. La showgirl, a qualche ora dal parto, ha fornito qualche dettaglio in più sulla sua secondogenita: il peso, la data e l'ora della nascita e il fatto che sia nata con parto naturale. Ha condiviso con i tantissimi fan, le prime foto della piccola. Inoltre, ha pubblicato anche un tenerissimo video in cui la stringe tra le braccia.

Luna Marì nata con parto naturale alle 12:47 del 12 luglio

Belén Rodriguez ha pubblicato una serie di scatti che ritraggono la piccola Luna Marì, poco dopo essere venuta al mondo. Nel primo post a lei dedicato, Antonino Spinalbese aveva detto che "profuma di felicità" e guardando il volto sereno della showgirl argentina mentre la stringe tra le braccia non si può non essere d'accordo. Rodriguez ha fatto sapere che la sorellina di Santiago e primogenita del suo compagno Antonino Spinalbese è nata il 12 luglio 2021. La piccola è venuta alla luce alle ore 12:47 am, dunque in piena notte. Luna Marì è nata con parto naturale e pesa 2,9 Kg.

Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese al settimo cielo

Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese sono al settimo cielo, non vedevano l'ora di accogliere nelle loro vite questa bambina tanto desiderata. La showgirl ha espresso la gioia che provoca in loro questa preziosa aggiunta alla famiglia: "Siamo di una felicità indescrivibile". Poi, ha ringraziato tutti coloro che hanno avuto la premura di ritagliarsi del tempo per fare loro gli auguri per la nascita di Luna Marì. Ecco il post completo pubblicato da Belén: "Luna Marì 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale. Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una felicita indescrivibile". In pochi minuti, sono già oltre 9mila i commenti degli utenti che si sono precipitati a fare le proprio congratulazioni alla famiglia Spinalbese – Rodriguez.