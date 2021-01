Dopo le dichiarazioni scottanti di Manuela Ferrera, nemmeno Francesca Brambilla si dimostra tenera nel descrivere il campione Gonzalo Higuain nel ruolo di amante-fidanzato. La Bona Sorte di Avanti un altro, nota anche perché popolare su Instagram e per la breve relazione vissuta con l’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino, ha dichiarato negli studi di Tiki Taka – gli stessi che raccolsero la confessione della Ferrera – di non avere conservato un buon ricordo del Pipita.

Il flirt tra Manuela Brambilla e Gonzalo Higuain

Ospite di Piero Chiambretti a Tiki Taka, Francesca ha parlato in termini non proprio lusinghieri di Higuain, generalmente riservatissimo a proposito della sua vita privata. Ci hanno pensato ex o presunte tali, negli anni, a colmare il vuoto comunicativo raccontando nei dettagli le avventure amorose presumibilmente vissute con il campione. “Higuain è ossessivo-compulsivo. Se tu lo blocchi, ti scrive messaggi con un altro numero dopo due minuti. È da un anno che non mi scrive più, quando era in Italia mi chiamava”, ha dichiarato la modella e influencer, lasciando intendere quindi di non avere conservato un buon ricordo del campione.

Manuela Ferrera: “A Higuain piacciono le zozze”

Le dichiarazioni di Francesca arrivano a meno di un mese da quelle rilasciate da Manuela Ferrera, sempre nello studio di Tiki Taka. All’epoca, l’influencer aveva dichiarato che la breve relazione con Higuain era terminata perché “lui aveva una passione per le zozze”. Un’uscita che aveva colto di sorpresa i presenti e che ha comprensibilmente scatenato una certa curiosità a proposito del valore di tale affermazione e del suo significato. “Le zozze sono quelle che vogliono solamente un approccio sessuale, fameliche di…Io sono una donna romantica”, ha spiegato successivamente la donna, negando di essere mai stata innamorata del campione: “Invaghita sì”.