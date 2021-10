Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, il pegno d’amore sarebbe una casa da 2 milioni di euro Il settimanale Oggi racconta che Alessandro Rossi avrebbe promesso in regalo a Francesca Cipriani una lussuosa casa dal valore di circa 2 milioni di euro in uno dei quartieri più chic di Milano. La casa sarebbe stata una sorta di pegno d’amore che Rossi avrebbe fatto alla gieffina, reduce da delusioni d’amore importanti, nel tentativo di conquistarla. Altro che piadine romagnole, tortellini e mazzi di fiori, come aveva raccontato la Cipriani a Chi prima di entrare nella casa: “Sapeva come colpirmi perché sono una golosastra”.

A cura di Giulia Turco

Francesca Cipriani e il suo fidanzato Alessandro Rossi potrebbero presto trovarsi a fare le prime prove di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip. Stando alle indiscrezioni infatti, l'imprenditore romagnolo sarebbe stato scelto da Alfonso Signorini come nuovo concorrente del reality e avrebbe accettato la proposta di ricongiungersi alla sua amata risollevando il clima piuttosto "spento" degli inquilini di Cinecittà. Secondo il gossip, la coppia avrebbe in progetto di andare a convivere presto una volta terminato il GFVip e pare che Alessandro avrebbe fatto all'ex Pupa una promessa a dir poco costosa.

Alessandro le avrebbe promesso una casa lussuosa

Sulle pagine del settimanale Oggi, Alberto Dandolo racconta che Alessandro Rossi avrebbe promesso in regalo a Francesca Cipriani una lussuosa casa dal valore di circa 2 milioni di euro in uno dei quartieri più chic di Milano, il quadrilatero della moda. Una promessa che tuttavia, il costruttore e arredatore di Cesanatico non sarebbe più in grado di mantenere. Come la prenderà Francesca Cipriani? Potremmo scoprirlo presto. A quanto pare, la casa sarebbe stata una sorta di pegno d'amore che Rossi avrebbe fatto alla gieffina, reduce da delusioni d'amore importanti, nel tentativo di conquistarla. Altro che piadine romagnole, tortellini e mazzi di fiori, come aveva raccontato la Cipriani a Chi prima di entrare nella casa: "Sapeva come colpirmi perché sono una golosastra".

Alessandro Rossi potrebbe entrare nella casa come concorrente

Stando alle indiscrezioni Alessandro Rossi sarebbe uno dei prossimi concorrenti a varcare la porta rossa del GFVip. Il suo ingresso sarebbe previsto, insieme a quello di Antonella Fiordelisi, nella puntata di venerdì 22 ottobre del reality. Non si aspetta altro che vedere la reazione della gieffina alla notizia che il suo Ale possa restare nella casa anche solo per qualche tempo e che possa quindi riabbracciarlo considerando le follie d'amore e gli entusiasmi incontenibili della puntata in cui i bodyguard hanno dovuto tenerla con la forza perché in passerella non superasse la distanza di sicurezza imposta dalle norme anti Covid.