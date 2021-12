Francesca Del Taglia annuncia la fine della crisi con Eugenio Colombo: “Non è il momento” Una fotografia molto romantica con Firenze sullo sfondo sgombra le ombre della separazione tra Eugenio Colombo e Francesca del Taglia. Lei su Instagram: “Non è il momento adatto”.

Siamo tutti molto più sereni ora che Francesca Del Taglia ha annunciato, sul suo profilo Instagram, che la crisi con Eugenio Colombo è rientrata. In effetti, la notizia ha tenuto banco per un paio di giorni lasciando con il fiato sospeso gli aficionados del gossip. Una fotografia molto romantica con Firenze sullo sfondo sgombra le ombre della separazione. Del resto l'aveva dichiarato lei stessa: "Non sarebbe il momento adatto, non siamo pronti per una separazione. Ma poi non ho mai detto niente su questa cosa". Per quanti poi pensano che sia stata tutta una montatura ad arte, lei rivela: "Sono anni che ci propongono gossip di questo tipo, abbiamo sempre rifiutato".

Le parole di Francesca Del Taglia

Una serie di stories hanno poi accompagnato lo scatto romantico. Francesca Del Taglia è stata categorica: "Noi non abbiamo mai fatto discussione, non abbiamo mai commentato ufficialmente. Tradita, io? Se qualcuno mi porta le prove, ma per adesso non ce ne sono". Però ha affrontato l'argomento separazione, spiegando che se dovesse accadere, non sarebbe certo una cosa facile.

Chi sono Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia

Per quelli che sentono per la prima volta nominare Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia nella stessa frase, eccovi un piccolo promemoria. La coppia ha partecipato a Uomini e Donne, ormai quasi dieci anni fa. Parliamo di uno dei rari esempi di coppia affiatata nata in seno al dating show di Maria De Filippi. Anche per questo motivo, l'idea di una separazione ha fatto particolarmente breccia nel mondo del gossip, scatenando anche una serie di reazioni a catena da parte di altri personaggi che hanno gravitato in passato nell'orbita di Uomini e Donne. Ne fanno parte i vari Ursula Bennardo, Serena Enardu, Diego Daddi e Claudio Sona. La coppia ha due figli. Nel 2014 è nato il piccolo Brando. Nel 2018 è nato Zeno.