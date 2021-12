Francesca Del Taglio conferma la crisi con Eugenio Colombo: “Abbiamo figli, non vogliamo teatrini” Francesca Del Taglio ed Eugenio Colombo sono in crisi, come conferma la donna su Instagram, chiedendo, però, ai fan di avere rispetto per la loro privacy.

Francesca Del Taglio conferma il periodo di crisi che sta vivendo con Eugenio Colombo in alcune storie su Instagram che ha postato, però, non tanto per dare informazioni sulla storia quanto per chiedere il rispetto della privacy, specie per una coppia che ha due figli e che vuole evitare gossippate. Insomma, nonostante la coppia sia una di quelle storiche uscite da Uomini e donne, nonché una delle più longeve e strutturate, e nonostante siano molto famosi e con un enorme seguito sui social, Del taglio spiega che alla fine, come tutte le coppie normali, specie quelle che stanno insieme da tempo, possa capitare anche a loro di avere una crisi.

"Mi stanno arrivando messaggi assurdi in direct e visto che io teatrini non ne ho mai fatti e mai ne farò chiedo un minimo di rispetto, anche perché io già ne avevo parlato tempo fa, rispondendo a delle vostre storie che non era un bel momento" dice la donna nelle storie su IG, spiegando anche che non si è mai tirata indietro quando c'era da ammettere che qualcosa non andava: "Ne ho sempre parlato con molta tranquillità e quindi, ecco, un minimo di dignità, ragazze, su!, evitiamo. Noi abbiamo due figli, quindi l'ultima cosa che vogliamo è fare teatrini stupidi, gossippate inventate, quindi evitiamo cazzate e tutto, sono momenti che tutte le persone normali hanno in un rapporto, soprattutto dopo tanti anni che due persone stanno insieme, quindi detto ciò sono affari nostri".

Insomma una richiesta di privacy e di rispetto che, però, pare non sia stata rispettata da tutti coloro che li seguono. L'influencer, infatti, posta subito dopo un messaggio diretto in cui una sua follower la insulta. nei giorni scorsi si erano rincorse delle voci di una crisi tra i due, alimentata soprattutto dal blogger e opinionista Amedeo Venza che aveva spiegato che la coppia stava passando un brutto momento anche se non era ancora arrivata al punto di lasciarsi definitivamente.