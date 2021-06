Francesco Monte ha rilasciato un'intervista al programma di Radio Radio Non succederà più condotto da Giada Di Miceli. Il 33enne ha avuto modo di fare chiarezza sul suo rapporto con Tommaso Zorzi, che in passato è stato un po' conflittuale. Quando la conduttrice radiofonica ha menzionato di sfuggita Giulia Salemi, Monte si è spazientito.

Francesco Monte e Tommaso Zorzi hanno avuto un chiarimento

I fan del Grande Fratello Vip ricorderanno che una sera, subito dopo la diretta, Tommaso Zorzi ebbe una lite con Giulia Salemi. Nel corso del diverbio, l'influencer tirò in ballo Francesco Monte. Di lui disse: "Eri fidanzata con una persona con cui non ci stavamo simpatici. Quando stavi con lui non ti ho mai vista. Stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me". Una volta uscito dalla casa, però, Tommaso Zorzi ha ripreso a seguire Francesco Monte sui social. Monte ha spiegato nel programma Non succederà più, di avere avuto un chiarimento con l'opinionista dell'Isola dei famosi 2021:

"Abbiamo chiarito come due persone normalissime, educate, che vengono da buone famiglie e garbate. Da persone normali e intelligenti abbiamo fatto una chiacchierata. Abbiamo scoperto di avere una gran bella affinità a livello personale. Come ho detto più volte, la tv mostra sempre una parte di una persona, non la vera realtà. Io non ho mai avuto problemi con nessuno. Al massimo sono gli altri che ce li hanno con me per antipatia, senza conoscermi".

La reazione di Monte quando nominano Giulia Salemi

Nel raccontare quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip, Giada Di Miceli ha menzionato di sfuggita Giulia Salemi: "Zorzi parlava con la tua ex fidanzata Giulia Salemi". Così, Francesco Monte ha reagito stizzito: "Non c'è bisogno che fai la cronistoria soprattutto quando non ho piacere che si nominino situazioni o persone che non mi interessano". Infine, la conduttrice ha fatto presente a Monte che anche all'Isola dei Famosi lo hanno tirato in ballo, riferendosi probabilmente a quando Cecilia Rodriguez disse: "Primo bacio a Moser? Quando ho lasciato l'altro". Anche in questo caso, Monte non è apparso affatto bendisposto a parlarne: