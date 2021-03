Tommaso Zorzi è il grande protagonista televisivo e sul web in queste settimane. Non solo per la vittoria al GF Vip o lo sbarco all'Isola dei Famosi in qualità di opinionista: il bello è che bastano i suoi movimenti su Instagram per scatenare chiacchiericcio e, come in questo caso, anche qualche polemica. Tommaso ha fatto discutere perché i fan hanno scoperto che ha iniziato a seguire su IG Francesco Monte, personaggio per cui in passato ha dichiarato di non provare esattamente stima e affetto. Monte, peraltro, ricambia il follow e segue a sua volta il 25enne milanese.

Il retroscena Zorzi-Monte

Non più tardi di qualche mese fa, proprio al Grande Fratello Vip, Zorzi spiegava infatti di essere in cattivi rapporti con l'ex concorrente di Uomini e Donne e Tale e Quale Show. Ai tempi della relazione tra Monte e Giulia Salemi, Tommaso si era allontanato da quest'ultima per via di un sentimento di avversione, peraltro (a quanto pare) ricambiato: "Tu eri fidanzata con una persona con cui non ci stavamo simpatici", aveva spiegato Zorzi alla Salemi nella Casa, lo scorso gennaio, "Quando stavi con lui non ti ho mai vista. Tu stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me. (…) Se questa persona dice in diretta tv che gli fa schifo che due donne si baciano [in riferimento a un episodio del GF Vip 3], per come sono fatto io non posso far finta che questa persona mi vada bene. Non l'ho insultato, ho risposto alla domanda "cosa ne pensi di uno che dice che due donne che si baciano gli fa schifo", ho detto che per me è un co***one. Lo direi ancora cento volte".

Tommaso Zorzi spiega perché segue Francesco Monte

Dunque, come mai improvvisamente Tommaso, nella "pulizia di contatti" IG che ha deciso di fare dopo il Gf Vip, ha deciso di seguire Monte, nonostante la presunta reciproca antipatia? Posto che cambiare idea non è reato e Zorzi ha il sacrosanto diritto di usare i suoi social come pare a lui e non ai suoi follower, è stato lo stesso neo-opinionista dell'Isola a spiegare tutto. Pur senza entrare nei dettagli, ha spiegato che "c'è un motivo" e ha sgonfiato la polemica con un video su IG Stories:

Raga ho visto una polemica veramente sterile su chi seguo e chi non seguo su Instagram. Se ho fatto delle cose un motivo c’è. Non vorrei entrare nello specifico e non sono pazzo. Grazie.

Tommaso non segue più Giulia Salemi, ma ci sono segnali di pace

Tommaso si riferisce probabilmente anche al fatto che ha smesso di seguire Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta, dopo che i rapporti si sono incrinati al GF Vip. La frattura con le due ex amiche è insanabile? La Ruta, intervistata a Non succederà più, si è detta convinta che lei e Zorzi faranno presto pace. Con Giulia, invece, la riconciliazione appare già all'orizzonte. La Salemi non ha perso la stima nei confronti di Tommaso e ha dichiarato a Casa Chi che Zorzi sta "cambiando un po’ il sistema televisivo perché utilizza un linguaggio tutto suo": "Io sono molto contenta del suo successo e se lo merita, perché lui è un ragazzo super talentuoso". Tommaso, da parte sua, nella prima puntata dell'Isola si è rivolto direttamente a Giulia chiedendole di sostenere mamma Fariba Tehrani, dopo che quest'ultima è maldestramente caduta nei mari dell'Honduras.