Gabriel Garko ha un fidanzato: “Vorrei un futuro con lui, sogno di diventare padre” “Non sono single”, ammette Gabriel Garko a Silvia Toffanin. “Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene”. L’attore per il momento preferisce mantenere il totale riserbo sull’identità del suo uomo, ma non si tratta di una persona nota nel mondo dello spettacolo. “Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione”. Nonostante la conoscenza sia ancora alle prime battute, Garko ammette di aver sognato già un futuro insieme.

A cura di Giulia Turco

Gabriel Garko sogna di diventare padre e di avere attorno una famiglia piena di amore. L'attore, 49 anni, aveva ammesso il suo sogno di paternità in una recente intervista rilasciata al Fatto Quotidiano Magazine. Ospite a Verissimo, nella puntata di domenica 3 ottobre, Garko confiderà alla padrona di casa Silvia Toffanin cosa c'è dietro a quelle parole, il suo desiderio di amore e di famiglia che pian piano si starebbe concretizzando. Dopo l'ormai noto coming out dello scorso anno, l'attore si sente libero di poter rivelare che nella sua vita c'è un compagno, con il quale la conoscenza sta andando a gonfie vele.

Chi è il compagno di Gabriel Garko

"Non sono single", ammette Gabriel Garko a Silvia Toffanin. "Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale". L'attore per il momento preferisce mantenere il totale riserbo sull'identità del suo uomo, ma è pronto a smentire che si possa trattare di una persona nota nel mondo dello spettacolo. "Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fai il modello come qualcuno ha scritto". Nonostante la conoscenza sia ancora alle prime battute, Garko ammette di aver sognato già un futuro insieme: "Lo spero, perché mi piace veramente tanto".

Il desiderio di diventare padre

In quanto al suo sogno di avere un figlio, il divo della tv spiega che "il desiderio di diventare padre c’è. Mi piacerebbe tanto". Non esclude paure e timori tuttavia: "Avrei molta paura per la società attuale. Non so se mi piacerebbe mettere al mondo una vira che poi deve vivere in un futuro che non sappiamo come sarà". Inoltre la burocrazia italiana non aiuta e questo è un altro punto dolente: "Da single non posso adottare per la legge italiana e anche se dovessi trovare un eventuale compagno con cui formare una famiglia non posso farlo ugualmente. L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quello in Italia non si può fare", chiarisce. Ad ogni modo è una scelta che sente di voler prendere a breve, ma in maniera consapevole: "Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo".